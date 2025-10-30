Kolona studenata pošla pešice iz Beograda za Novi Sad, sa njima i reporter Bete

Kolona od nekoliko hiljada studenata, srednjoškolaca i građana pošla je jutros iz Beograda na pešačenje dugo oko 70 kilometara ka Novom Sadu, gde će u subotu, 1. novembra prisustvovati komemorativnom skupu povodom godinu dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, kada je poginulo 16 osoba.

Prema navodima studenata, za šetnju se prijavilo više od 4.000 njihovih kolega i srednjoškolaca, ali su se koloni priključili i brojni građani.

Oni su agenciji Beta uoči početka same šetnje rekli da ne mogu da procene broj šetača, ali da su veoma zadovoljni odzivom građana za komemorativno obeležavanje 1. novembra.

Dodali su da imaju veliki broj redara i da ne sumnjaju da će cela šetnja proćl u najboljem redu.

Kolona je uz glasne ovacije i uzvike „Pumpaj“ pošla od Fakulteta dramskih umetnosti i uputila se Bulevarom umetnosti u pravcu Zemuna, javlja reporter agencije Beta koji će pešačiti sa njima.

Učesnici pešačenja nose brojne zastave Srbije, kao i zastave fakulteta i gradova iz kojih dolaze.

U prvim redovima u koloni, nalazi se i jedna zastava Nepala, kao i nekoliko studenata sa akustičnim gitarama koji izvode popularne domaće pop i rok pesme.

Ispred i iza kolone nalazi se više desetina vozila – kombiji, automobili i traktori koji prevoze opremu, hranu i vodu za pešake.

Kolonu predvode kola saobraćajne policije sa upaljenim rotacijama.

Pešaci bi danas trebalo da pređu polovinu puta, kroz Zemun, Batajnicu, Novu i Staru Pazovu, a večeras bi trebalo da se stigne u Inđiju, gde će se prenoćiti.

Kolona bi u petak ujutru trebalo da nastavi put preko Sremskih Karlovaca i Petrovaradina, dok se uveče očekuje dolazak u Novi Sad gde će biti organizovan doček.

