Kolumbijska vojska: U padu aviona poginulo 69 ljudi, nepoznat uzrok nesreće

Od pada vojnog aviona Kolumbije ubrzo po poletanju ponedeljak je poginulo 69 ljudi, mahom pripadnika policije, saopštila je danas Vojska.

Povređeno je 57 ljudi, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Stari teretni avion „Herkules C-130“ kompanije Lokid Martin (Lockheed) prevozio je 126 ljudi, a srušio se posle poletanja iz Puerto Leguizama, na granici sa Peruom.

Uzrok nesreće se istražuje.

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je za nesreću okrivio starost aviona: „Taj komad otpadnog metala je kupljen 2020. godine i srušio se, a mi se pitamo zašto“, preneo je BBC.

Okrivio je „birokratske probleme“ za usporavanje njegovog plana za modernizaciju opreme oružanih snaga i njihovih aviona.

Ministar odbrane Pedro Arnulfo Sančes Suares je rekao da je u požaru posle pada aviona ekslodirala municija koja je bila u njemu i da nema naznaka da je avion napala neka od oružanih grupa koje su aktivne u regionu gde se srušio.

To je drugi put da se neki Herkules C-130 srušio u poslednja dva meseca, podseća BBC.

Herkules C-130 Vojske Bolivije, prevozeći pošiljku novčanica, preleteo je 27. februara pistu pred sletanje na aerodrom u El Altu, u Boliviji, i srušio se na vozila na obližnjem autoputu. Poginule su dvadeset četiri osobe.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com