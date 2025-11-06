Komandant JZO Marko Kričak tužio studentkinju Nikolinu Sinđelić

Komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Ministarstva unutrašnjih poslova Marko Kričak podneo je tužbu za povredu ugleda i časti protiv studentkinje Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu Nikoline Sinđelić, koja ga je ranije optužila da joj je, prilikom privođenja, pretio silovanjem.

Sinđelić, koja je i članica omladine Narodnog pokreta Srbije, u avgustu je izašla u javnost, tvrdeći da ju je Kričak prilikom privođenja nakon avgustovskog protesta u Beogradu, udararao i pretio silovanjem u garaži Vlade Srbije.

Ona je za portal Nova.rs rekla da je Kričak podneo tužbu zbog njenog gotovanja na televiziji N1, kao i da je prvo ročište zakazano za sredinu februara.

„Juče sam bila u Prekršajnom sudu, jer me terete za remećenje javnog reda i mira, upotrebu eksplozivnih naprava i još nekih stvari. Juče smo odložili saslušanje za događaje od 14. avgusta. Videla sam da je Kričak krenuo sve redom da tuži, svakoga ko ga je pomenuo, jer je još neke aktivistkinje tužio“, navela je Sinđelić.

Ocenila je da je u pitanju „odgovor režima“, ali da ona nastavlja sa svojom krivičnom prijavom protiv Krička, dodajući da spremaju kolektivnu krivičnu prijavu protiv Informera, Pinka i svih medija koji su prekršili zakon u njenom slučaju.

„Sve nastavljamo regularno, ovo ništa ne menja. Svakako je u pitanju sramni potez, kao i sve do sada što su uradili. Podnela sam krivičnu prijavu, a tužilaštvo i dalje ćuti o tome, i policija, i vlast. Tri meseca su prošla, oni nama nisu dali nikakav odgovor“, kazala je Sinđelić.

Dodala je da je njenom advokatu i njoj odbijen uvid u Kričkov predmet, nakon čega su pisali urgenciju na koju do danas nisu dobili odgovor.

„Ovo se dešava iako smo imali sve dokaze – slomljene telefone, povrede, psihijatrijska veštačenja, sve papire iz državnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Sramno je što takav čovek kaže da mu je povređen ugled – zapitamo se kakav ugled. Smatram da ga on uopšte nema“, navela je Sinđelić.

Ocenila je da je pomalo čudno to što je odmah pokrenut sudski postupak bez njenog saslušanja i navela da pretpostavlja da će onda sve biti održano u sklopu ročišta.

(Beta)

