Komandant KFOR-a: Posvećenost NATO-a Zapadnom Balkanu snažna i postojana kao uvek

Komandant misije KFOR Ozkan Ulutaš izjavio je danas u Beogradu da je posvećenost NATO-a regionu Zapadnog Balkana snažna i postojana kao uvek, zato što je bezbednost regiona povezana sa bezbednošću Evrope i celog evroatlantskog područja.

Turski general major Ulutaš, koji ove nedelje boravi u Beogradu, rekao je novinarima da je redovna i otvorena komunikacija između misije KFOR, predvođene NATO-om, i Vojske Srbije, veoma važna za blagovremeno, transparentno i konstruktivno bavljenje tekućim pitanjima i sprečavanje potencijalnih eskalacija.

„U narednim nedeljama i mesecima, daću doprinos kako bih osigurao nastavak naše redovne komunikacije na najbolji način“, kazao je Ulutaš, koji je u oktobru započeo drugi mandat na čelu KFOR-a.

Ulutaš je ukazao da KFOR već duže od 25 godina ima ključnu ulogu u očuvanju mira i obezbeđivanju sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.

„KFOR je maksimalno fokusiran i posvećen implementaciji svog dugoročnog mandata, dobijenog od UN i zasnovanog na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. godine, a to je davanje doprinosa sigurnom i bezbednom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, u svakom trenutku, nepristrasno, i u bliskoj koordinaciji sa Policijom Kosova i Misijom Euleks“, dodao je.

On je rekao da je mandat dobijen od UN okvir prema kojem se KFOR usmerava i osnova svih redovnih aktivnosti pripadnika te misije, među kojima su patroliranje, angažovanje s predstavnicima svih lokalnih zajednica, podrška programima obnove, bezbednosno prisustvo u manastiru Visoki Dečani, kao i podrška inicijativama koje direktno utiču na svakodnevni život svakog pojedinca na Kosovu, poput razminiranja i bezbednog uklanjanja eksplozivnih sredstava.

Naveo je da KFOR ostaje posvećen pružanju bezbednosti, što zauzvrat doprinosi stvaranju uslova neophodnih za politički dijalog.

„NATO, i kroz svakodnevne aktivnosti KFOR-a, nastavlja da podržava dijalog Beograda i Prištine pod okriljem EU kao okvir za rešavanje otvorenih pitanja, za dobrobit svih ljudi. Kao komandant KFOR-a, daću sve od sebe da osiguram da naša misija nastavi da daje značajan doprinos ne samo trajnoj bezbednosti širom Kosova, već i stabilnosti u regionu“, kazao je.

Ulutaš je rekao i da je „počastvovan i srećan“ što je ponovo u Beogradu i da želi da zahvali vlastima Srbije „na toplom gostoprimstvu“.

„Posebno sam zahvalan načelniku Generalštaba Vojske Srbije, generalu Milanu Mojsiloviću, sa kojim sam već razvio otvorenu i plodonosnu saradnju tokom mog prvog mandata na čelu KFOR-a. Radujem se ponovnom susretu s njim“, rekao je turski general major.

Ulutaš je 3. oktobra započeo drugi mandat na čelu misije KFOR, čiji je komandant prethodno bio od oktobra 2023. do oktobra 2024. godine, kada ga je nasledio Italijan Enriko Barduani.

(Beta)

