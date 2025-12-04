Komandant: Ukrajinske jedinice i dalje drže severni deo grada Pokrovska

Moskva je ove nedelje objavila da su njene snage zauzele to transportno čvorište, važno za snabdevanje protivničke vojske.
Sirski je rekao da ukrajinske snage drže položaje u Pokrosku i Mirnogradu, dok ruska vojska, „ravnodušna prema gubicima svog ljudstva, pokušava da nastavi napredovanje“.
Sirski je na društvenim mrežama napisao da se nastavlja „izuzetno teška faza“ odbrane grada i da je odlučio da ojača koordinaciju, rotira jedinice i poboljša logističke rute i medicinsku evakuaciju.
Po ukrajinskoj grupi DeepState, ruske snage su napredovale u Harkovskoj i Donjeckoj oblasti, posebno u Vovšansku, blizu Tihe, kao i na obodu Jampila i Novoekonomičnog, preneli su francuski mediji.
(Beta)
