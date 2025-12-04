Komandant: Ukrajinske jedinice i dalje drže severni deo grada Pokrovska

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski je izjavio da one i dalje drže severni deo razorenog grada Pokrovska i sprečavaju ruske snage da pregrupišu jurišne grupe i napreduju.

Moskva je ove nedelje objavila da su njene snage zauzele to transportno čvorište, važno za snabdevanje protivničke vojske.

Sirski je rekao da ukrajinske snage drže položaje u Pokrosku i Mirnogradu, dok ruska vojska, „ravnodušna prema gubicima svog ljudstva, pokušava da nastavi napredovanje“.

Sirski je na društvenim mrežama napisao da se nastavlja „izuzetno teška faza“ odbrane grada i da je odlučio da ojača koordinaciju, rotira jedinice i poboljša logističke rute i medicinsku evakuaciju.

Po ukrajinskoj grupi DeepState, ruske snage su napredovale u Harkovskoj i Donjeckoj oblasti, posebno u Vovšansku, blizu Tihe, kao i na obodu Jampila i Novoekonomičnog, preneli su francuski mediji.

