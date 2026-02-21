Komandant Vojske Ukrajine: Gubici ruske vojske su premašili broj regrutovanih, borimo se i dalje

Vrhovni komandant Vojske Ukrajine, general Oleksandar Sirski, izjavio je u intervjuu za pariski list Mond (Le Monde) da su gubici ruske vojske premašili broj regrutovanih i istakao da se ukrajinska vojska odupire uprkos složenoj situaciji na frontu.

Sirski je izrazio uverenje da „uprkos veoma teškoj situaciji na bojnom polju, ukrajinska vojska nastavlja da se odupire najmoćnijoj vojsci u Evropi“ i nastavlja da „ugrožava“ ruske vojne planove.

Ukrajinski general je priznao da je sada izuzetno težak period za njegovu državu i narod, a istakao da je to „period velike borbe ukrajinskih oružanih snaga“.

Sirski je rekao da veruje u otpornost svojih oružanih snaga iako se one suočavaju, kako je ponovio, s „najvećom i najmoćnijom vojskom u Evropi i ratom koji prevazilazi sve zamislive i nezamislive razmere“.

Govoreći o 2025. godini, Sirski je rekao da je vojna situacija mogla biti znatno gora.

Ukrajinski general ne poriče teškoće na frontu, ali tvrdi da su ciljevi Rusije bili daleko ambiciozniji. General je zauzeo isti stav kada je procenjivao 2024. godinu, koja je, po njegovim rečima, mogla biti još razornija za Ukrajinu da nije predvodio smele operacije.

List Mond dodaje da u politički delikatnom trenutku sukoba, dok su u toku teški pregovori, Sirski ostaje veran svojim principima – ni reči o politici ili diplomatiji.

Njegov fokus je bojno polje, koje dobro poznaje. Šezdesetogodišnji vrhovni komandant ukrajinske vojske, „najiskusniji general u Ukrajini“, kako ga je predsednik Volodimir Zelenski opisao kada mu je poverio komandu nad Vojskom, može satima da priča o vojnom planiranju i borbi, selo po selo, kilometar po kilometar, dodao je Mond.

(Beta)

