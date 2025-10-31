Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici

Komemorativni skup u znak sećanja na 16 žrtava pada nadstrešnice biće održan danas u Novom Sadu a okupljanje je zakazano za 11.30 kod Železničke stanice u tom gradu gde se dogodila nesreća.

Studenti u blokadi, koji su pozvali na taj skup, su objavili satnicu dela programa po kojoj akademci i građani u 10.30 kreću sa svojih lokacija na protest.

Ranije su objavili i 16 lokacija sa kojih se kreće.

U objavi na Instragramu su naveli da je okupljanje ispred Železničke stanice u Novom Sadu u 11.30.

Na toj lokaciji, sa početkom u 11.52, kada je došlo do nesreće, odaće poštu žrtvama pada nadstrešnice, a nakon odavanja pošte će položiti vence za stradale.

U 13.30 počinje glavni program, ali još nema informacija o tome gde će biti održan.

Te informacije će biti objavljene naknadno.

U 15.30 će studenti emitovati serijal „Prekretnica“, u 16.30 je najavljena „šetnja do keja i izložba“, u 18.30 program na Keju i u 19.52 će još jednom odati poštu stradalima.

Organizatori skupa očekuju da on bude jedan od najvećih u istoriji grada, veći čak i od skupa 5. novembra prošle godine kada se u Novom Sadu okupilo oko 30.000 ljudi.

Na skup u Novi Sad prethodnih dana peške je krenulo više kolona studenata i građana iz Novog Pazara, Subotice, Čačka, Beograda i drugih gradova širom Srbije.

Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije najavila je da će tog dana kuvati 4.000 porcija gulaša koji će biti podeljeni tokom obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice.

(Beta)

