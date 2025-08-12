Komesar O’Flaerti: Sukob u Pojasu Gaze dostigao katastrofalne razmere

Komesar Saveta Evrope (SE) za ljudska prava Majkl O’Flaerti izjavio je danas da je sukob u Pojasu Gaze dostigao katastrofalne razmere i istakao značaj primene pravnih standardam kako bi se osiguralo da transfer oružja ne bude odobren tamo gde postoji rizik da se može koristiti za kršenje ljudskih prava.

Kako je saopštio SE, O’Flaerti je rekao da se angažovao sa državama članicama SE u vezi sa njihovim obavezama u kontekstu međunarodne trgovine oružjem, kako bi osigurao da njihove akcije ne doprinose kršenju ljudskih prava.

„Primećujem korake nekih država članica da obustave ili ograniče transfer oružja Izraelu, uključujući Nemačku prošle nedelje. Primećujem značajan doprinos nekih nacionalnih struktura za ljudska prava u podizanju svesti i pozivanju svojih vlada da poštuju obaveze u vezi sa ljudskim pravima u ovom kontekstu“, rekao je O’Flaerti, dodajući da je potrebno učiniti više, i to brzo.

Ističući da sukob u Gazi nastavlja da izaziva ogromnu ljudsku patnju, O’Flaerti je ponovio apel državama članicama SE da učine sve što je u njihovoj moći kako bi sprečile kršenja ljudskih prava i humanitarnog prava u kontekstu sukoba u Pojasu Gaze.

„To uključuje primenu postojećih pravnih standarda kako bi se osiguralo da transfer oružja nije odobren tamo gde postoji rizik da se može koristiti za kršenje ljudskih prava“, navodi se u saopštenju.

Prema njegovim rečima, neophodno je intenzivirati napore za pružanje pomoći onima koji su pogođeni sukobom, podržavanjem napora da se obezbedi nesmetan pristup humanitarnoj pomoći i insistiranjem na hitnom oslobađanju talaca.

(Beta)

