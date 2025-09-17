Komesarijat pozvao raseljene s kosovskim dokumentima da glasaju na tamošnjim izborima

Komesarijat za izbeglice i migracije je danas pozvao interno raseljene sa Kosova, koji imaju važeću ličnu kartu prištinskih vlasti, da glasaju na kosovskim lokanim izborima zakazanim za 12. oktobra

U saopštenju piše da je zvanični Beograd, na apel sunarodnika sa Kosova, pozvao interno raseljene da glasaju na tim izborima.

Komesarijat je na svom sajtu naveo i da se zaintersovani, do 10. oktobra mogu javiti na besplatan broj telefona 0800 000 506 radi prijave i detaljnih informacija.

(Beta)

