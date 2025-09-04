Komisija u Skoplju će proveriti osam slučajeva mogućih nepotrebnih kardiohirurških operacija

Ministar zdravlja Severne Makedonije Azir Aliju najavio je da će novoformirana interna komisija sutra početi proveru osam prijavljenih slučajeva mogućih nepravilnosti u kardiohirurškim intervencijama.

„Niko neće biti zaštićen ni u javnom zdravstvu, ni u privanom zdravstvu ako se dokaže da je bio uključen u izvršavanje intervencija za koje ne postoji medicinska opravdanost. U isto vreme niko neće biti stignatizovan bez dokaza“, rekao je Aliju na konferenciji za novinare.

Kako piše portal „360 stepeni“, Interna komisija je formirana nakon tvrdnji koje je nedavno izneo kardiohirurg Saško Kedev da se u privatnim klinikama obavljaju nepotrebne kardiološke intervencije radi profita (360stepeni.mk/aliu-dostaveni-se-osum-meditsinski-dosieja-za-mozhni-nepravilnosti-so-kardiohirurshki-interventsii).

Ministar zdravlja Severne Makedonije je rekao da je njegovom ministarstvu osam dosijea o mogućim nepravilnostima u kardiohirurškim intervenicijma dostavila javna medicinska ustanova, ali nije rekao koja.

Dokument dostavljen Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstvo Severne Makedonije, koji je objavila agencija MIA, potpisalo je 16 lekara Univerzitetske klinike za kardiologiju i Univerzitetske klinike „Državna kardiohirurgija“, među kojima i Saško Kedev.

„Pre nekoliko nedelja javnost je bila uznemirena informacijama o mogućim nepravilnostima u vezi sa nekim od kardiohirurških intervencija koje su obavljene u zdravstvenim ustanovama. Kao Ministarstvo zdravlja, odmah smo reagovali i formirali Internu komisiju sastavljenu od medicinskih stručnjaka, pravnika i ekonomista“, rekao je Aliju.

Zadatak te komisije je, istakao je, da utvrdi činjenice i deluje na osnovu medicinskih dokaza, prema najvišim međunarodnim standardima i preciznim metodološkim pravilima.

„Internoj komisiji dostavljeni su Medicinski dosijei za osam slučajeva. Komisija će ih sve detaljno obraditi, kako bi utvrdila istinu na osnovu medicinskih činjenica“, rekao je ministar zdravlja Severne Makedonije Azir Aliju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com