Komitet za zaštitu novinara zabrinut zbog pretnji Dinku Gruhonjiću

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) iz Njujorka saopštio je danas da je uznemiren zbog novog talasa pretnji smrću i poruka mržnje usmerenih protiv novinara i univerzitetskog profesora iz Novog Sada Dinka Gruhonjića.

„Srbija mora hitno da reaguje – da procesuira počinioce i obezbedi njegovu i bezbednost njegove porodice“, saopštio je CPJ.

CPJ je međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom novinara širom sveta, tako što dokumentuje napade, pritiske i ubistva novinara, izdaje godišnje izveštaje i zagovara slobodu medija na globalnom nivou.

Profesoru Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinku Gruhonjiću upućena je nedavno pretnja u vidu pisma koje je stiglo na adresu fakulteta, a koje je potpisano sa „Pozdrav od Ratka Mladića“.

„A sada začepi ta ustaška usta da ne bude kasno!“, navodi se, između ostalog, u pismu.

Gruhonjić je nedavno prijavio i pretnje koje je dobio putem SMS poruke u kojoj je pisalo „Smrt porodici Gruhonjić“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com