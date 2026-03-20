Kompanija Crossroad SLO, članica OMR Group, brend Changan širi na Evropsku uniju

Kompanija Crossroad SLO, članica OMR Group, potpisala je ugovor o strateškoj saradnji sa Changan Automobile (Čangan), kojim je Slovenija postala deo rastuće regionalne prodajne i distributivne mreže tog kineskog automobilskog brenda.

Čangan je jedna od najvećih kineskih automobilskih grupacija, u svom portfoliju ima sopstvene brendove, poput Changan, Deepal i Avatr, kao i zajednička preduzeća Changan Ford i Changan Mazda.

Zaključno sa julom 2025. godine, ukupna prodaja Čanganovih kineskih brendova premašila je 29 miliona jedinica.

Modeli koji će biti dostupni na slovenačkom tržištu su Deepal S05 i S07, Changan CS55PLUS i Changan CS75PLUS.

„Ulazak Slovenije u Changan porodicu nije samo još jedna stanica u širenju mreže, već je to jasan signal snage, poverenja i regionalne dominacije OMR Grupe“, navode iz te kompanije u saopštenju.

Generalni direktor kompanije Crossroad SLO Andrej Lazar izjavio je da da je Slovenija malo, ali veoma zahtevno tržište, „gde kupci dobro poznaju automobile i brzo prepoznaju kvalitet“, dok je predsednik Upravnog odbora te grupacije Ostoja Mijailović naveo da ovaj potez pokazuje da su „pouzdan i snažan partner brendu Changan na evropskom tržištu2.

„Ponosni smo na poverenje koje nam je ukazano, ali i na neverovatan odjek koji Changan modeli već imaju među kupcima. Ovo je odličan početak naše zajedničke priče u regionu“, naveo je Mijailović.

Livon Tian (Leevon Tian), zamenik generalnog direktora Changan Europe Business Unit-a, izjavio je da su prošlog jula potpisali ugovor o saradnji sa OMR Grupom za Srbiju i Zapadni Balkan, a da je to partnerstvo „dalo odlične rezultate i uspešno se razvija“.

„Uz puno poverenje u našeg partnera, dodatno ćemo produbiti saradnju širenjem na Sloveniju, ojačati naše regionalno prisustvo i zajednički ostvariti još kvalitetniji sinergijski razvoj”, kazao je Tian.

(Beta)

