Kompanija: Ograda za akvarijum u skladu sa dozvolom Zelenila, nije potrebna građevinska dozvola

Predstavnik kompanije "Ronesans Holding" Željko Čabarkapa saopštio je da su radnici te kompanije započeli postavljanje zaštitne barijere (ograde) na mestu budućeg projekta Javnog akvarijuma na Ušću u skladu sa dozvolom JKP "Zelenilo-Beograd", te da za predviđene radove nije potrebna građevinska dozvola.

Čabarkapa je za agenciju Beta rekao da se zaštitna barijera postavlja u skladu sa dozvolom o zauzeću javne površine koju je izdalo „Zelenilo“, u cilju sprovođenja istražnih radnji koje podrazumevaju istražne radove na terenu i ispitivanje nivoa podzemnih voda.

„Zaštitna barijera se postavlja zbog bezbednosti građana, a u skladu sa najvišim bezbednosnim i ekološkim standardima koje poštujemo kao kompanija. Za ovu vrstu radova nije neophodna građevinska dozvola“, naveo je on.

Dodao je da se oficir za komunikaciju njihove kompanije nalazi na terenu gde „strpljivo odgovara na pitanja građana“.

„Sve radnje koje se preduzimaju već su najavljene putem sredstava javnog informisanja jer želimo da komuniciramo transparentno i uz uvažavanje visokog interesovanja javnosti za ovaj projekat“, kazao je Čabarkapa.

Članovi više beogradskih zborova i inicijativa jutros su sprečili radnike da postave ogradu na tom mestu, tvrdeći da nemaju građevinsku dozvolu i da će zbog radova biti posečeno više stotina stabala i ugroženo zelenilo.

Zbor građana „Fontana“ saopštio je i da su se radnici vratili večeras, kako bi nastavili sa postavljanjem ograde.

(Beta)

