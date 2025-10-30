Kompanija WMG donirala multifunkcionalni elektrohirurški sistem Institutu Srbije za onkologiju

Kompanija „WMG“ (Wireless Media Group) je Institutu Srbije za onkologiju i radiologiju donirala multifunkcionalni elektrohirurški sistem koji će doprineti unapređenju kvaliteta lečenja pacijentkinja i uslova rada lekara, saopšteno je u Beogradu.

Taj savremeni uređaj koristi se u najmodernijim hirurškim procedurama i donosi veću preciznost, sigurnost i efikasnost u radu lekara.

Članica uprave kompanije WMG Ana Aleksić je kazala da donacijom želi da pre svega pomogne ženama koje se bore sa karcinomom dojke.

Vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Milan Žegarac je kazao je karcinom dojke najčešći malignitet kod žena i da u Institutu sprovode sve vidove savremenog lečenja – od operacija, preko hemioterapije i zračenja, do hormonske terapije.

Donacija je uručena u okviru projekta WMG fondacije „Prevencija kao garancija“ za ukazivanje na značaj preventivnih pregleda i ranog otkrivanja karcinoma dojke.

Kompanija WMG je saopštila da društvenu odgovornost vidi kao sastavni deo svog poslovanja i da kroz rad WMG fondacije tu posvećenost pretvara u konkretne inicijative koje spajaju znanje, tehnologiju i empatiju.

(Beta)

