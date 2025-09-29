Kompozitor i dirigent Vojislav Bubiša Simić preminuo u 102. godini

Jedan od najznačajnijih srpskih muzičara, kompozitora i dirigenata Vojislav Bubiša Simić preminuo je danas u 102. godini, prenela je Radio-televizija Srbije.

Simić, kompozitor i dirigent, rođen je 1924. godine u Beogradu, gde je maturirao u Drugoj muškoj gimnaziji i diplomirao na Muzičkoj akademiji (Fakultet muzičke umetnosti).

Posle rata je osnovao amaterski džez orkestar „Dinamo“, prvi big bend u Srbiji, a od 1953. do 1985. godine bio je dirigent Džez orkestra RTV Beograd, sa kojim je proputovao skoro celu Evropu i postigao velike uspehe, od kojih je najznačajnija prva nagrada na džez festivalu u Žuan le Penu (Francuska, 1960).

Dugi niz godina bio je stalni gost-dirigent u Pozorištu na Terazijama. Dirigovao je i horovima i simfonijskim orkestrima. Pisao je stručne članke o muzici, kao i muzičke kritike, ali i putopisne reportaže.

Napisao je mnogo kompozicija različitih žanrova, a bio je i predsednik Udruženja kompozitora Srbije, kao i predsednik Udruženja džez muzičara.

Nosilac je Ordena rada sa zlatnim vencem i Ordena Zasluge za narod sa srebrnim zracima. Dobitnik je nagrade Zlatni beočug grada Beograda, nagrade za životno delo RTV Srbije, Nagrade za životno delo džez festivala „Nishville“, kao i Oktobarske nagrade grada Beograda.

Objavio je knjige: Susreti i sećanja (2005), Veselo putovanje (2007) i Sentimentalno putovanje (2011).

(Beta)

