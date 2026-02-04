Komunikacija Vladana Petrova sa medijima od sada samo preko službe predsednika Ustavnog suda

Ustavni sud Srbije saopštio je da će se od danas sva komunikacija predsednika tog suda Vladana Petrova sa medijima obavljati samo posredstvom Službe predsednika Ustavnog suda.

Kao razloge za ovu odluku naveli su „složenost aktuelne situacije“ i potrebu predsednika Ustavnog suda da se „potpuno posveti unutrašnjoj organizaciji i redovnom funkcionisanju Suda“.

„Na taj način će se izbeći svako pogrešno interpretiranje izjava predsednika Ustavnog suda, odvojiti njegov nastup kao stručnjaka i profesora ustavnog prava od funkcije predsednika Suda i omogućiti nesmetano funkcionisanje Ustavnog suda i poštovanje njegovog institucionalnog ugleda i autoriteta“, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

