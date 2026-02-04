Komunikacija Vladana Petrova sa medijima od sada samo preko službe predsednika Ustavnog suda

 –  

Ustavni sud Srbije saopštio je da će se od danas sva komunikacija predsednika tog suda Vladana Petrova sa medijima obavljati samo posredstvom Službe predsednika Ustavnog suda.

Foto: Beta

Kao razloge za ovu odluku naveli su „složenost aktuelne situacije“ i potrebu predsednika Ustavnog suda da se „potpuno posveti unutrašnjoj organizaciji i redovnom funkcionisanju Suda“.

„Na taj način će se izbeći svako pogrešno interpretiranje izjava predsednika Ustavnog suda, odvojiti njegov nastup kao stručnjaka i profesora ustavnog prava od funkcije predsednika Suda i omogućiti nesmetano funkcionisanje Ustavnog suda i poštovanje njegovog institucionalnog ugleda i autoriteta“, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com