Konaković: Neću se izviniti Srbiji zbog skandiranja navijača BIH, bilo je opravdano

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Elmedin Konaković je izjavio da se neće izviniti građanima Srbije zbog skandiranja navijača BIH na sinoćnoj košarkaškoj utakmici reprezentacija Srbije i BiH u Sarajevu.

Radio-televizija Republike Srpske (RTRS) je prenela da je Konaković ocenio da je „skandiranje opravdano, navodeći da Srbija može očekivati drugačiji odnos tek kada prestane da štiti i kada isporuči BiH optužene za ratne zločine“ i kada „počne da poštuje presude međunarodnih sudova“.

On je Srbiju optužio za „provokacije i nasrtaje na integritet i suverenitet BiH“ i rekao da „sve dok Srbija ne prestane s tim, ne može se očekivati od ljudi koji dođu na utakmicu da im aplaudiraju“.

Konaković se, kako je preneto, začudio zašto mu je uopšte postavljeno pitanje da li će se izviniti građanima Srbije.

„Od glave riba smrdi. Moraju se uozbiljiti političari u obavljanju svojih poslova. Čudi me da me to pitate“, rekao je on.

Po njegovim rečima, rešenje je da bošnjačkim majkama koje su izgubile decu neko kaže „Izvini!“, dodavši da „kada to političari sa druge strane Drine i u BiH bude spremni, tada se može razgovarati o ambijentu na utakmici“.

Navijači košarkaške reprezentacije BiH su zviždali tokom intoniranja himne Srbije uz skandiranje „Niko te nikada mrzeti neće k’o što te mrzim ja, Srbija, Srbija, kurva balkanska!“.

Tokom utakmice sa tribina su se čule i uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Košarkaši Srbije savladali su sinoć u Sarajevu selekciju BiH sa 74:72 u utakmici Drugog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

(Beta)

