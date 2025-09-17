Konaković optužio Rusiju da putem SNSD-a opstruiše evropski put BiH, odgovorili iz ruske Ambasade

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Elmedin Konaković izjavio je da Savet ministara BiH danas nije usvojio Reformsku agendu, koja je preduslov da bi ova zemlja dobila sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan, jer je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika dobio zadatak od Rusije da opstruiše evropski put BiH.

Konaković je novinarima u Sarajevu rekao da je SNSD još krajem prošle godine, posle odluke Evropskog saveta o otvaranju pristupnih pregovora s BiH, počeo da obara evropsku agendu.

„Dobili su naloge iz Moskve da opstruišu evropski put. Mi smo to tada shvatili i povukli adekvatne poteze, a današnje glasanje to samo potvrđuje“, rekao je on.

Protiv Reformske agende danas je na sednici Saveta ministara BiH glasao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac (SNSD), dok se drugi ministar iz ove stranke Srđan Amidžić, koji vodi resor finansija, nije ni pojavio na sednici.

Konaković je ocenio da je i dalje moguće usvojiti nekoliko važnih zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH, naglasivši da sa SNSD-om „nije moguća priča“ ni o glavnom pregovaraču ni o Planu rasta.

„Možete zamisliti paradoks da Dodikov SNSD predloži glavnog pregovarača koji Moskvu ima kao nalogodavca. Gde bi nas to odvelo?“, kazao je Konaković.

Pozvao je javnost da analizira štetu koja nastaje zbog blokada pristupanja Planu rasta.

„Nemojte gledati samo tranše novca. Pogledajte koncept Plana rasta i kako ga koriste Srbija, Crna Gora i zemlje regiona. Oni su svesni šta to znači za njihove građane, privrednike, poljoprivrednike, vozače. To su evropske perspektive koje nama sada SNSD blokira zbog crvenog telefona (ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja) Lavrova prema Banjaluci“, naveo je Konaković.

Iz Ambasade Rusije u BiH odgovorili su Konakoviću, navodeći da razlog stagnacije BiH na putu ka Evropi ne leži u Rusiji, već u stalnim pokušajima određenih krugova u Sarajevu da “doslovno unište svoje političke protivnike, da ih uklone sa vlasti svim beskrupuloznim sredstvima, uprkos ogromnoj podršci njihovih birača, te da nametnu sankcije svojim vlastitim sugrađanima iz država članica EU”.

Još su ocenili da Konaković “rusofobnim izjavama pokušava na račun Rusije skrenuti fokus sa vlastitih problema”.

“Moskva se ne meša u proces integracije BiH u EU”, naveli su u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com