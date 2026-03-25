Koncertom džez klasika na Kolarcu počelo obeležavanje 250. godišnjice SAD u Srbiji

Koncertom američkog džez pijaniste Denija Griseta (Danny Grissett), uz pratnju orkestra Big bend RTS, večeras je u Beogradu zvanično počelo obeležavanje 250. godišnjice proglašenja nezavisnosti SAD.

Griset i orkestar Big bend RTS izvodili su američke džez klasike u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, čime je zvanično počeo višemesečni program „Sloboda 250“ (Freedom 250), kojim se obeležava 250. godišnjica usvajanja Deklaracije o nezavisnosti SAD.

Koncertu, koji je Ambasada SAD u Beogradu organizovala u partnerstvu sa Zadužbinom Ilije M. Kolarca, prisustvovali su ministri spoljnih poslova i rudarstva i energetike u Vladi Srbije, Marko Đurić i Dubravka Đedović Handanović, brojni predstavnici diplomatskog kora i druge zvanice.

Otpravnik poslova Ambasade SAD Aleksandar Titolo izjavio je uoči koncerta da se obeležavanjem 250. godišnjice osnivanja SAD slave sloboda i demokratija.

„Zadovoljstvo mi je da vam poželim dobrodošlicu na ovaj važan događaj. Hvala ministru Đuriću na podršci i partnerstvu. Tokom cele godine organizujemo niz događaja da obeležimo ovaj jubilej. Hvala svima što ste večeras sa nama, uživajte u fenomenalnoj muzici“, rekao je Titolo.

Kroz program „Sloboda 250“, Ambasada SAD će tokom 2026. realizovati niz kulturnih, obrazovnih, poslovnih i sportskih aktivnosti širom Srbije, sa ciljem da istakne zajedničke vrednosti i da dodatno ojača veze dve države.

Ambasada navodi da ta inicijativa potvrđuje posvećenost SAD jačanju partnerstva sa Srbijom i obeležavanju zajedničkih vrednosti slobode, demokratije i mogućnosti.

(Beta)

