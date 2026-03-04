Konferencija: HPV najčešća polno prenosiva bolest, potrebna obavezna vakcinacija u Srbiji

Humani papiloma virus (HPV) najčešća je polno prenosiva bolest, a vakcinacija je najbolji način za prevenciju bolesti poput raka grlića materice, zbog čega se ide ka uvođenju obavezne imunizacije, rečeno je danas na konferenciji povodom Svetskog dana borbe protiv te bolesti u Beogradu.

Predstavnica Udruženja za borbu protiv raka jajnika i materice „Progovori“ Gorica Đokić navela je na konferenciji u prostoru „Miljenko Dereta“ da broj vakcinisane dece u Srbiji još uvek nije dovoljan, nešto više od 50.000, a da je vakcina „bezbedna i spašava život“.

Pomoćnik ministra zdravlja, kardiolog Nebojša Tasić naveo je da se pripremaju nove količine vakcine i da se ide ka uvođenju obavezne imunizacije.

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ Verica Jovanović rekla je da je do sada vakcinisano 36.000 dece uzrasta od devet do 14 godina, 26.000 dece uzrasta od 15 do 19 godina i oko 6.500 studenata.

„Vakcina je dostupna svima do 26 godina, a od ove godine mogu se vakcinisati i stariji ukoliko postoji preporuka od lekara“, dodala je ona.

Pedijatar iz Doma zdravlja Čukarica Jelena Mitrović navela je da je dato 6.000 doza, uz veću otvorenost za vakcinaciju majki devojčica nego dečaka.

U Srbiji je od 2022. godine vakcina protiv HPV-a besplatna za dečake i devojčice.

(Beta)

