Konferencija o povezivanju privrednika 28. i 29. aprila u Privrednoj komori Srbije

Privredna komora Srbije, u saradnji sa kompanijom Convestenics, organizuje četvrtu konferenciju “InterConnect 2026”, koja će se održati 28. i 29. aprila u PKS i omogućitii direktan pristup globalnim lancima dobavljača, najavljeno je danas.

InterConnect BSM Matchmaking konferencija je važna platforma za povezivanje privrednika iz Srbije i regiona sa međunarodnim partnerima, a sve zainteresovane kompanije mogu da se registruju za učešće do 24. aprila putem linka https://www.interconnect-conference.com/.

Kompanije koje dolaze u potrazi za pouzdanim dobavljačima i dugoročnim partnerima su nemačke kompanije ZF Friedrichshafen AG, sa interesom za saradnju u automobilskoj industriji, kao i u oblasti železničke tehnologije, vazduhoplovstva i energije vetra, zatim KIRCHHOFF Automotive, kompanija fokusirana na saradnju sa kompanijama iz automobilske industrije.

Villeroy & Boch Group nudi mogućnosti saradnje u proizvodnji keramike, plastike i metalnih komponenti, dok Mühlhoff Umformtechnik GmbH traži partnere u oblasti obrade metala i automobilske industrije. Kompanija GEDA GmbH otvara prostor za saradnju sa firmama iz građevinskog i industrijskog sektora.

„Nakon tri uspešno održane konferencije koje su privukle veliko interesovanje, nastavljamo sa jasnim ciljem – povećanjem izvoza domaćih kompanija ka tržištima Zapadne Evrope i stvaranjem novih poslovnih prilika za industrijske proizvođače iz regiona. Verujemo da će InterConnect BSM Matchmaking konferencija i ove godine otvoriti vrata ka novim međunarodnim partnerstvima i dodatno osnažiti poziciju kompanija na evropskom tržištu“, istakao je direktor kompanije Convestenics Matijas Lojdold (Matthias Loidold).

Na početku konferencije učesnici će dobiti pristup bezbednoj B2B platformi za zakazivanje sastanaka sa međunarodnim kupcima, čime se, kako je u saopštenju navela PKS, značajno povećava efikasnost i potencijal za ostvarivanje konkretnih poslovnih dogovora.

Prvog dana konferencije nakon uvodnog programa, sledi pet sati intenzivnih B2B sastanaka, fokusiranih na direktno povezivanje proizvođača i kupaca, kao i procenu potencijala za buduću saradnju.

Drugog dana, međunarodni kupci imaće priliku da posete proizvodne pogone odabranih kompanija u Srbiji. Sve prijavljene kompanije biće uzete u razmatranje za posete, dok će konačan izbor obaviti sami kupci, na osnovu održanih sastanaka i iskazanog interesovanja tokom prvog dana konferencije.

PKS je pozvala zainteresovane kompanije da iskoriste ovu priliku za direktan pristup globalnim lancima dobavljača i unapređenje poslovanja kroz međunarodnu saradnju.

(Beta)

