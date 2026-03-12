Konferencija o ulozi mladih i žena u demokratiji i izgradnji mira održana u Novom Pazaru

U Novom Pazaru je održana konferencija „SANDŽAK – mladi i žene za demokratiju i mir” u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS).

Konferencija je bila usmerena na populaciju mladih Sandžaka i izgradnju mira, kao i učešće ove populacije i žena u javnom životu i lokalnim demokratskim procesima.

Učesnici panela bili su Nusreta Brunčević, glavna urednica medija „Takt”, Katarina Bogićević, predsednica Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji, i Muhamed Smakić, glavni urednik omladinskog medija „Klackalica”, a razgovor je moderirao Uroš Popadić, predsednik Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.

Konferencija je završni događaj projekta „Podržavanje mira, aktivizma, prava i znanja u Sandžaku” (SPARK Sandžak – Supporting Peace, Activism, Rights, and Knowledge) koji je realizovao EPuS, a podržala Ambasada Kanade, kroz Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI).

Projekat je bio usmeren na jačanje demokratskog angažmana i mirovnih kapaciteta mladih, posebno mladih žena Sandžaka. Tokom sprovođenja projekta organizovane su radionice i javni dijalozi u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, uz uključivanje učesnika iz Rožaja, na kojima se razgovaralo o bezbednosti mladih, izgradnji mira, ljudskim pravima, borbi protiv diskriminacije, interkulturalnom dijalogu, a učesnici su se upoznali i sa veštinama javne komunikacije i zagovaranja za inkluzivnu demokratiju.

