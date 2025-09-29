Konferencija u Beogradu: BRIKS ne ugrožava ničiji suverenitet i ne postavlja uslove

Na parlamentarnoj konferenciji „BRIKS – Srbija među prijateljima“ u Skupštini Srbije danas je rečeno da je ta grupa otvorena za sve zemlje, da ne ugrožava ničiji suverenitet i nema uslovljanja za saradnju.

Konferenciju su organizovali Pokret socijalista i neformalna Parlamentarna grupa za saradnju i pridruživanje BRIKS-u, u saradnji sa Institutom za strateški društveni dijalog.

Ciljevi te prve konferencije u Srbiji o BRIKS-u su da se otvori široka javna rasprava o mestu i ulozi Srbije u svetu i da se ukaže da evropski put Srbije ima „jasnu i perspektivnu alternativu – saradnju sa organizacijom BRIKS“, naveli su organizatori u saopštenju.

Učesnici skupa su ocenili da je BRIKS koji ima 11 članica i druge partnere, odgovor i težnja ka multipolarnost i saradnji.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko je u govoru na konferenciji rekao da BRIKS „odgovora ideji multipolarnosti, ima ključnu ulogu u tom procesu i temelji se na suverenitetu i jednakosti prava“.

„BRIKS je zajednica jednakih, društvo istomišljenika koji imaju mnogo razlika u prilazima, vizijama i međunarodnim porukama, ali ih ujedinjuje jedan zadatak: saradnja“, rekao je ruski ambasador.

Bocan-Harčenko je rekao da Rusija podržava želju Srbije da uđe u BRIKS i ocenio da se time ne ugrožava put Srbije ka Evropskoj uniji što joj je prioritet.

„Briks je za sada najrazvnovrsnija organizacija i ima prodora jer obuhvata različite sfere saradnje i interesovanja – u oblasti sporta, kulture, ekonomsije, industrije, finansija, spoljne politike i tehonologije. Svako može da pronađe ono što mu je prioritet“, rekao je Bocan-Harčenko.

Ambasador Rusije je ocenio da je jedan od ciljeva BRIKS-a oslobađanje zavisnosti od dolara i „tuđih ideja“.

Ambasador Kine Li Ming je u govoru na konferenciji pozdravio to što u Skupštini Srbije postoji poslanička grupa za saradnju sa BRIKS-om jer „BRIKS ima sve veći ekonomski uticaj jer promoviše zajedništvo u razvoju u svetu i ima gotovo polovinu svetske populacije“.

„BRIKS je prerastao u sveobuhvatni strateški mehanizam saradnje u raznim oblastima i donosi opipljivu korist“, rekao je Li i ocenio da ta grupa predstavlja „instinski multilateralizam i jednim glasom govori u međunarodnim telima“.

Po njegovim rečima, BRIKS doprinosi fer i pravičnijem upravljanju u svetu koji se menja, a dok globalni poredak ugrožavaju hegemonizam, unilateralizam, protekcionizam i nefer aktivnosti kakve su trgovinske i carinske.

Predstavnik parlamentarne grupe Skupštine Srbije za BRIKS Dragan Stanojević je rekao da društvo u Srbiji može da prepozna da su članice BRIKS-a prijateljske, da nijedna od njih nije ugrozila suverenitet Srbije i ocenio da je Srbija u BRIKS-u „kao u svom prirodnom okruženju“.

Na konferenciji su bili i ambasadori Belorusije i Venecuele, Sergej Malinovski i Haidis Hulijet Brisenjo, a i predstavnici ambasada Alžira, Irana, Egipta, Kube, Meksika, Kazahstava, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mjanmara i zemalja regiona.

(Beta)

