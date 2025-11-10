Konferencija Zapadni Balkan 2030 okuplja regionalne lidere sledeće sedmice u Beogradu

Konferencija „Zapadni Balkan 2030“, koja će okupiti predstavnike međunarodnih, evropskih i regionalnih institucija, vlada, investitore i inovatore, biće održana 12. novembra u Beogradu.

Konferenciju, koja će biti održana u Centru „Sava“, organizuje magazin The Region, vodeća regionalna poslovna publikacija, uz podršku Evropske investicione banke (EIB) i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Ovogodišnji program obuhvatiće panele posvećene regionalnoj integraciji i pristupanju EU, zelenoj tranziciji i digitalizaciji. Učesnici konferencije, koju sponzorišu MTEL, SME HUB i EPS, biće predstavnici evropskih institucija, međunarodnih i regionalnih organizacija, diplomatske i ekspertske zajednice, kao i vodećih kompanija.

Povezujući donosioce odluka i eksperte Evrope i Zapadnog Balkana, konferencija ima za cilj da istakne potencijal regiona da doprinese stvaranju konkurentnije, održivije i povezanije Evrope.

Cilj organizatora je takođe da se „Zapadni Balkan 2030“ uspostavi kao godišnji forum za dijalog i saradnju i kao mesto na kojem se ideje pretvaraju u konkretne akcije i partnerstva.

(Beta)

