Kongres lokalnih i regionalnih vlasti SE: U Srbiji neophodni izbori bez nasilja i ravnopravni uslovi

Članovi delegacije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koji su posmatrali jučerašnje lokalne izbore u 10 mesta u Srbiji, upozorili su da su nasilje i prisila neprihvatljive prepreke slobodnom izražavanju volje svih birača i da su ravnopravni uslovi neophodni za izgradnju poverenja.

U izveštaju, koji je večeras objavljen na sajtu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, navodi se da su procedure na glasačkim mestima uglavnom bile u skladu sa propisima, ali da je 13 članova posmatračke misije bilo uznemireno dešavanjima izvan birališta.

Posmatrači Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope su svedočili nasilju, posebno u Aranđelovcu, a u svim opštinama koje su posetili osim jedne videli su žestoke rasprave i preteće prisustvo velikih grupa ljudi, često neidentifikovanih i ponekad maskiranih, navodi se.

U kontekstu izbora, više stranaka je tvrdilo da je nasilje usmereno protiv njih, uključujući vladajuću stranku, piše u izveštaju 13 članova posmatračke misije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koji su bili raspoređeni u mobilne timove u sedam od 10 mesta u kojima su izbori juče održani.

„Nasilje i prisila su neprihvatljive prepreke slobodnom izražavanju volje svih birača. Nijedan birač ne bi trebalo da se oseća ugroženo kada koristi svoje demokratsko pravo. Delegacija Kongresa je takođe iz prve ruke čula svedočanstvo o napadu na ugledne domaće posmatrače“, piše u izveštaju čiji su autori posetili više od 75 biračkih mesta za vreme glasanja i tokom brojanja glasova.

Uz to, niz nepravilnosti, vezanih za narušavanje tajnosti glasanja i fotografisanje glasačkih listića od birača, takođe je bio veoma zabrinjavajuć, a reakcije članova izbornih komisija na te slučajeve bile su neujednačene, dodaje se.

Niz proceduralnih nedoslednosti istakao je potrebu za profesionalizacijom rada biračkih odbora i opštinskih izbornih komisija, navodi se u izveštaju i dodaje da delegacija, budući da je sprovođenje lokalnih izbora u velikoj meri decentralizovano, podstiče vlasti da nastave rad na zakonskim izmenama kako bi obuka postala obavezna i kako bi bile obezbeđene standardizovane procedure i njihovo sprovođenje.

Delegacija je takođe primetila mnoge slučajeve prenatrpanosti na malim biračkim mestima, a izborno osoblje često nije imalo jasne zadatke i odgovornosti, posebno tokom otvaranja biračkih mesta i brojanja glasova, ukazuje 13 posmatrača Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

„Da bi se ojačalo poverenje, potrebne su dalje mere zaštite integriteta, koje bi mogle biti u obliku numerisanih pečata za glasačke kutije, proaktivnog informisanja birača i jasnih procedura, posebno u vezi sa postupcima brojanja, fotografisanjem, upotrebom mastila i UV lampi“, ukazuje se.

U izveštaju se pohvaljuje preduzimanje „pozitivnih koraka“ povodom zabrinutosti oko integriteta biračkog spiska, što je bila preporuka Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope iz 2022. godine.

„Delegacija pozdravlja odluku vlasti da osnuju komisiju, koju će činiti članovi opozicije i civilnog društva, kako bi to bilo sprovedeno. Delegacija se nada da će komisija uskoro postati potpuno operativna i da će raditi na efikasan, transparentan i demokratski način kako bi se maksimalno povećalo poverenje javnosti u birački spisak“, piše u izveštaju.

Dodaje se da je delegacija utvrdila da su u predizbornoj kampanji bile ponuđene političke alternative i da su kandidati mogli slobodno da vode kampanju, ali da je ona bila veoma polarizovana i fokusirana na nacionalne prioritete i aktere.

„Delegacija je zabrinuta zbog pogoršanja okruženja za sprovođenje kampanje u poređenju sa 2022. godinom, i zbog još neravnopravnijih uslova. Tokom sastanaka pre izbora, posmatrače Kongresa su nevladine organizacije obavestile o sveprisutnosti zvaničnika sa državnog nivoa u kampanji i o značajnim razlikama u troškovima (različitih aktera) za kampanju“, navodi se.

Članovi delegacije su 27. i 28. marta imali sastanke sa raznim sagovornicima, među kojima su bili predstavnici državne vlasti, međunarodne zajednice, medija i nevladinih organizacija. Takođe su razgovarali sa predstavnicima izbornih lista.

U izveštaju se navodi i da su nevladine organizacije i nezavisni mediji izvestili o tvrdnjama da je bilo pritisaka na zaposlene i birače, kupovine glasova i zloupotrebe administrativnih resursa i službenih položaja, i da su predstavnici vlasti to demantovali.

Posmatrači ocenjuju i da je zamagljivanje granice između države, lokalnih vlasti i vladajuće stranke dodatno intenzivirano od prethodne posete predstavnika Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Srbiji, 2022. godine.

Medijsko izveštavanje o kampanji opisano je posmatračima kao neuravnoteženo, piše u izveštaju, u kojem se upozorava i da stanje lokalnih medija, koji su negativno pogođeni koncentracijom vlasništva i autocenzurom, takođe zahteva hitnu pažnju. Izražava se i žaljenje zbog nedostatka pristupa nezavisnim televizijskim mrežama, posebno van velikih gradova.

Članovi delegacije takođe ukazuju da je potreban inkluzivniji pristup kako bi se prevazišla polarizacija i ojačalo poverenje u izbore, i preporučuju da se podstiče učešće mladih u lokalnim poslovima, bez obzira na njihovu političku pripadnost.

Delegacija preporučuje da vlasti ispitaju mogućnost jedinstvenog izbornog ciklusa za sve lokalne izbore, kako bi se smanjili rizici od izbornog turizma i izbeglo stanje stalne kampanje.

U izveštaju se navodi i da je delegacija bila zaprepašćena kada je na terenu videla veliki broj pseudo-posmatrača, sa 6.500 akreditovanih pojedinaca, od kojih su mnogi iz potpuno nepoznatih organizacija, a neki nisu imali istaknutu akreditaciju i ponekad su vršili različite i prekomerne stepene uticaja.

„Slično tome, deluje da su liste kandidata bile formirane da bi namerno zbunile birače, tako što su korišćeni nazivi slični nazivima opozicionih lista, i da bi se dobila mesta u biračkim odborima. Tim novim i negativnim dešavanjima treba se prioritetno pozabaviti“, piše u izveštaju.

Delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope došla je da posmatra lokalne izbore na poziv vlasti Srbije. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope bio je jedina međunarodna organizacija sa mandatom za posmatranje jučerašnjih lokalnih izbora. To je bio osmi put da Kongres posmatra lokalne izbore u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com