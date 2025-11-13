Konzervatorka: Leks specijalis o Generalštabu predviđa uništenje istorijskog mesta državnosti Srbije

Estela Radonjić Živkov, konzervatorka i nekadašnja zamenica direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, ocenila je da bi najavljena izgradnja tri solitera na mestu sadašnjeg kompleksa zgrada Generalštaba „urbanistički i funkcionalno devastirala najvažniju raskrsnicu u Srbiji, mesto na kojem je nastajala državnost Srbije“.

Rekla je i da se nedavno donetim „Leks specijalisom“ kojim se ukida status kulturnog dobra tih zgrada, krši Ustav „što je neverovatno“.

Ona je na N1 ocenila da su najnoviji objavljeni crteži budućeg kompleksa „još strašniji“ od ranije objavljenih i da se iz njih vidi da će on „urbanistički zarobiti“ nekadašnju Kasarnu 7. puka i Zgradu Starog Generalštaba (Kamenu palatu).

„Nisam pravnica, laički mi liči da je taj ugovor prvenstveno protivustavan, i onda mi je jasna priča koja se dešava već godinu dana, kao i kada i zašto je donet taj ‘Leks specijalis’. To je prst u oko državnosti Srbije koja je nastala na toj raskrsnici… Kneza Miloša i Nemanjine gde su sve upravne zgrade koje su odraz srpske državnosti“, rekla Radonjić Živkov.

Na pitanje da li to što se kompleks Generalštaba i dalje nalazi u Centralnom registru kulturnih dobara znači da je on na neki način zaštićen, konzervatorka je rekla da njega „ništa ne štiti što se tiče zakona i pravde“, mada je moguće obrisati kulturno dobro iz tog najznačajnijeg registra Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali samo na osnovu elaborata, a ne na „osnovu jednog člana jednog zakona“.

„Ne postoji nikakva dokumentacija“ koja bi omogućila ukidanje statusa kulturnog dobra, već bi morale da se popune mnoge stavke u posebnom formularu da bi se nešto izbrisalo iz tog registra, a to u slučaju Generalštaba nije moguće, smatra Estela Radonjić Živkov.

Kazala je da ne očekuje reakciju Ustavnog suda jer je prethodnu žalbu podnetu pre godinu dana na isti slučaj taj sud zvanično primio pre šest meseci. Ona se ipak nada da „u svakoj instituciji postoje časni ljudi koji rade svoj posao“.

„Na protest 11. novembra je došla cela konzervatorska služba, peticiju protiv rušenja potpisalo je preko 6.000 arhitekata. Verujem da sada mora pravna struka da se (oglasi), ako se to ne desi, građani su već na ulici, tu se pojavio veliki broj mladih ljudi koji su rešeni da brane Generalštab“, kazala je Radonjić Živkov.

Ona je odbacila tvrdnje predstavnika vlasti da nije postojao plan da se obnovi komplkeks zgrada Generalštaba.

„Plan postoji odavno, a stoji 25 godina (neobnovljeno) jer država nije htela da uloži novac. Od državnih para grade se stadioni i ne vidi zašto jedno kulturno dobro ne može da se vrati u prvobitno stanje“, rekla je Estela Radonjić Živkov.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com