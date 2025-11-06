Konzervatorka: Zgrada Generalštaba jesu kulturno dobro, autor nije mogao da im dodeli taj status

Arhitekta kompleksa zgrada Generalštaba u Beogradu Nikola Dobrović nije mogao da im dodeli status kulturnog dobra jer ni jedan autor dela to ne može da učini, rekla je danas konzervatorka Estela Radonjić Živkov.Povodom tvrdnji šefa poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Milenka Jovanova da bi sam autor arhitekta Dobrović zaštitio kao kulturno dobro zgrade Generalštaba da vrede, ona je rekla da, po toj logici, ni slika Leonarda da Viničija „Mona Liza“ nije kulturno dobro jer je slikar nije doneo u Muzej Luvr, pošto nije prepoznao da je remek delo.

Jovanov je na na sednici Skupštine Srbije o Predlogu zakona o posebnim postupcima (Lex Specialis) radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije kompleksa zgrada Generalštaba, oštećennih tokom NATO bombrardovanja 1999. godine, između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, rekao da te zgrade nije zaštitio onaj ko ih je gradio.

„Odluka o zaštiti zgrada Generalštaba, kao spomenika kulture doneta je nakon šest godina od bombardovanja i sada dolazimo do najvećeg paradoksa: onaj koji je zgradu izgradio, tu zgradu nije proglasio spomenikom kulture“, rekao je Jovanov.

Radonjić Živkov je rekla da su zgrade Generalštaba remek-delo srpske arhitekture i da Jovanov ne može ničim da im oduzme tu vrednost, posebno ne „glupim“ argumentima.

Te zgrade su, kako je rekla, jedan od prvih spomenika posleratne Moderne.

Rekla je da iste godine, 2005, kada su zgrade Generalštaba dobile status kulturnog dobra, utvrđen isti status i Spomenika na Gučevu napravljenog 1930. godine i posvećenog srpskim junacima iz Bitke na Kolubari u Prvom svetskom ratu.

„Da li to znači da ni taj spomenik nije značajan? Te godine je dat status za 50 kulturnih dobara koja su starija od Generalštaba, pa su status dobili tek 2005. godine“, rekla je Radonjić Živkov.

Dodala je da to znači samo da je taj staus Generalštabu verifikovan 2005. godine, a o njegovom značaju su mnogo ranije napisane mnoge studije, projekat je bio na izložbama širom sveta, u svetskim monografijama.

Spomeničke vrednosti i vrednosti kao arhitektonskog dela zgrada Generalštaba su, po njenim rečima, bile poznate mnogo pre nego što je potvrđeno da je to kulturno dobro što je bilo samo uvođenje u pravnu regulativu.

Sva, kako je rekla, međunarodna strukovna udruženja konzervatora, arhitekata „koji imaju i znanje i zvanje, protiv su rušenja tih zgrada, jer nije reč o vrednosti na nivou Srbije, već o univerzalnim vrednostima“.

„Zgrade Generalštaba su kulturno dobro Srbije, a samim tim i svetsko kulturno dobro“, rekla je Radonjić Živkov.

Grupa od 110 poslanika vladajuće Srpske napredne stranke je podnela „Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno kompleksa zgrada Generalštaba“ s ciljem da se sruše te zgrade.

Po ugovoru koji je prošle godine potpisao tadašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić sa zetom predsednika SAD Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, na lokaciji tih zgrada gradili bi se stanovi i hotel, a i „memorijal“ – da su tu bile zgrade koje je NATO bombardovao 1999, ali šta bi to bilo vlast nije objavila.

(Beta)

