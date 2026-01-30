Konzorcijum Logistika BiH: Protesti vozača kamiona će trajati do ispunjenja zahteva

Protesti vozača kamiona iz BiH su ušli u peti dan, a iz Konzorcijuma Logistika BiH, koja je organizator blokada graničnih prelaza, saopštili su da će trajati do ispunjenja zahteva, piše portal Kliks (Klix.ba).

Član Uprave Konzorcijuma Zijad Šarić rekao je da prevoznici iz BiH traže hitan sastanak sa premijerima Republike Srpske (RS) Savom Minićem i Federacije BiH Nerminom Nikšićem, kao i sa predsedavajućom Saveta ministara BiH Borjanom Krišto da bi se pronašlo konkretno i hitno rešenje za probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

Evropska komisija usvojila je juče viznu strategiju prema kojoj će vozači kamiona biti prepoznati kao posebna kategorija, što će biti polazna osnova za buduće rešavanje dugogodišnjeg problema i vozača iz BiH, kojima trenutni režim ne omogućava da u Šengenu borave duže od 90 dana.

