Konzorcijum Logistika BiH: Protesti vozača kamiona će trajati do ispunjenja zahteva

Član Uprave Konzorcijuma Zijad Šarić rekao je da prevoznici iz BiH traže hitan sastanak sa premijerima Republike Srpske (RS) Savom Minićem i Federacije BiH Nerminom Nikšićem, kao i sa predsedavajućom Saveta ministara BiH Borjanom Krišto da bi se pronašlo konkretno i hitno rešenje za probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.
Evropska komisija usvojila je juče viznu strategiju prema kojoj će vozači kamiona biti prepoznati kao posebna kategorija, što će biti polazna osnova za buduće rešavanje dugogodišnjeg problema i vozača iz BiH, kojima trenutni režim ne omogućava da u Šengenu borave duže od 90 dana.
(Beta)
