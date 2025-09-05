Kopredsednica Evropske zelene partije: Budućnost Srbije u EU, koja ne sme da ćuti na represiju

Kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci (Tsetsi) izjavila je u Beogradu da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji (EU), a ne sa Aleksandrom Vučićem, i apelovala na evropske institucije da izvrše pritisak na njegovu vlast radi povratka demokratije u zemlju.

Na zajedničkoj konferenciji za medije u Skupštini Srbije sa liderima Zeleno-levog fronta, Ceci je ocenila da će represija u Srbiji „biti još veća“ i ukazala na značaj jedinstva svih opozicionih snaga u cilju pobede nad Vučićevom vlašću.

„Došli smo da poručimo da smo sa vama, da nam je stalo do građana Srbije. Budućnost Srbije je u EU, budućnost nije sa Vučićem i njegovim toksičnim odnosom sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putiniom ili Kinezima“, kazala je Ceci, sa kojom je u Beograd došao i član Izvršnog odbora Evropske zelene partije, evroposlanik Razmus Nordkvist (Rasmus Nordqvist).

Ceci, koja je već jednom bila u Srbiji i dočekivala srpske studente koji su proletos išli do Brisela, ukazala je da se u Srbiji ponovo treba boriti za demokratiju i slobodu, za okončanje policijskog nasilja i za oslobađanje medija, navodeći da je Evropska zelena partija „zajedno na tom putu sa svim progresivnim strankama“.

„Evropske institucije ne smeju da ćute (na dešavanja u Srbiji) zbog geopolitičkih razloga, ćutanje znači saučesništvo. Veoma je važno da evropske institucije, i Evropska komisija i Evropski savet, izvrše pritisak na režim i da doprinesu povratku demokratije u ovu zemlju“, navela je.

Ceci je pozvala Evropsku narodnu partiju (EPP), čija je pridružena članica Srpska napredna stranka, da izbaci iz članstva tu Vučićevu partiju „ili da izvrši pritisak na njega da preuzme političku odgovornost“.

„Nismo došli ovde da delimo lekcije, stalo nam je do Evrope, stalo nam je do Srbije. U nama imate prijatelje i saveznike, i možete računati na nas“, rekla je kopredsednica Evropske zelene partije, koja okuplja 47 stranaka iz evropskih zemalja.

Evroposlanik Nordkvist, koji je ranije dva puta bio u Srbiji, izjavio je demokratija ne znači samo glasanje svake četiri godine, nego da se ona procenjuje i na osnovu slobode medija, načina na koji se tretiraju manjine u društvu i načina na koji se osiguravaju jednaka prava za sve.

Nordkvist, koji će sutra učestvovati na Paradi ponosa u Beogradu zajedno sa liderima Zeleno-levog fronta, rekao je da Evropska zelena partija „zahteva jednaka prava za sve i zaštitu svih“, bez obzira kojoj društvenoj grupi neko pripada.

Evropska zelena partija je ranije saopštila da će Ceci i Nordkvist doći ove nedelje u Beograd kako bi izrazili solidarnost sa Zeleno-levim frontom i sa civilnim društvom Srbije koje se suočava sa represijom Vučićeve vlasti.

Ta panevropska partija je više puta pozvala Evropsku narodnu partiju da izvrši pritisak na Vučića da okonča policijsko nasilje, da ispoštuje zahteve demonstranata i da omogući slobodne i poštene izbore.

(Beta)

