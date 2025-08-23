Korać: Srbija je talac ljudi koji vlast cene više od života, režim u poslednoj fazi svoje odbrane

Psiholog Žarko Korać ocenio je da je Srbija talac ljudi koji vlast cene više od života, uz upozorenje da imamo konfrontaciju volje jednog čoveka i velikog dela društva, što obično ne završava dobro.

„Društvo počne da se raspada kada država umesto da štiti svoje građane, počne da ih ugrožava. Objašnjenje policije da ima ‘pravo na ovakvo postupanje’ štiteći red su čudovišna“, naveo je Korać, koji je bio potpredsednik u vladi Zorana Đinđića, u dnevniku, pisanom za vikend izdanje lista Danas.

Kako je ukazao, „još je Maksimilijan Robespjer, francuski revolucionar rekao u 18. veku: svaki zakon koji krši neotuđiva prava čoveka, je u osnovi nepravedan i tiranski, to uopšte nije zakon“.

„I tako je baš u Valjevu započeo vrlo agresivan obračun režima sa pobunjenim građanima. Bilo je toga naravno i prethodnih dana ali ne ovako sistemski i brutalno. Režim je prešao u poslednju fazu svoje odbrane, kako se moglo očekivati, nasiljem pod plaštom zaštite reda i zakona. Od ovog trenutka, Srbija je talac ljudi koji vlast cene više od života“, napisao je Korać.

On je ocenio i da je „odbijanje raspisivanja vanrednih izbora siguran znak da Srpska napredne stranka nema većinu“ i opomenuo: „Ova opasna agonija koje traje mesecima, do sada je prošla bez ljudskih žrtava – koliko dugo to još može da traje?“.

(Beta)

