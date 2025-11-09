Korijere dela sera: Trampova kula u Beogradu – biznis i politika na ruševinama simbola Srbije

Italijanski list „Korijere dela sera“ piše da se „u Beogradu sprema gradnja Tramp hotela vrednog pola milijarde dolara, na ruševinama bivšeg vojnog generalštaba… za koji populista Vučić kaže da će pomoći odnosima s SAD, a opozicija tvrdi da se prodaje istorija zemlje i nadomešćuje kazinom i džakuzijima“.

„Korijere dela sera“ ističe da se „tome protive i srpski nacionalisti“, ali kaže da je to „besumnje najveći uspeh Trampove građevinske diplomatije, najveći trampovski hotel u Evropi“.

„Samo nedostaje“, kako to vidi milanski dnevnik, „neki video u stilu Gaze, koji će pre ili kasnije neko već postaviti: (predsednik SAD) Donald Tramp koji uveliko uz ‘drink&music’ uživa na obalama Save u društvu, umesto (izraelskog premijera Benjamina) Netanjahua, sa svojim novim biznis partnerom, srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem… dok na vidiku šljašti Balkan Dubai, Tramp hotel koji će izrasti u Beogradu“.

„Donald je to smerao još od 2013. godine“, dodaje se u članku, „i ničemu nisu služile istrage srpskog pravosuđa o zloupotrebama vlasti oko ostataka građevine, remek-dela modernizma“.

„Pribegavši specijalnom zakonu je Vučić izdejstvovao da parlament odobri taj projekat“, navodi „Korijere dela sera“.

I, kako primećuje, „ujedno je jedina srpska naftna rafinerija pod američkim sankcijama i potrebno je da Bela kuća odobri izuzetak ala Orban, da bi se prebrodila surova balkanska zima“.

Milanski dnevnik podvlači da „niko dosad nije hteo da se dotakne te palate u ulici Kneza Miloša, primera američke nadmenosti i ruševine su tamo stajale kao trajna opomena za Srbiju koja nikada nije prihvatila gubitak Kosova, niti zaboravila (NATO) napade raketama“.

„Korijere dela sera“ stavlja do znanja da „tu ima stvari koje nadilaze sukob interesa… Trampov zet Džared Kušner i njegova Affiniti Global Development firma će graditi hotel, a ceo pothvat je vodio Bred Paskal (Pascale), strateg Trampovih izbornih kampanja, a koji je 2022. bio i Vučićev savetnik za izbornu kampanju „.

I kaže da je takođe „Donald junior, kad je posetio Beograd, izrazio političku podršku srpskoj vlasti, koju optužuju za korupciju i protiv koje traju divovski protesti na ulicama“.

Milanski dnevnik podseća i na to da je drugi Trampov sin Erik (Eric) svojevremeno predočio da „želimo da proširimo naše prisustvo u Evropi“ i stavio do znanja da će „u taj posao u Srbiji biti uključen i građevinski preduzetnik iz Ujedinjenih arapskih emirata Mohamed Alabar, koji već godinama gradi po Beogradu“.

(Beta)

