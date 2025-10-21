Kos na debati u EP o rezoluciji o Srbiji: Proteste pokrenuli korupcija i nedostatak odgovornosti

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je na početku debate u Evropskom parlamentu o rezoluciji „O polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji, godinu dana nakon novosadske tragedije“ da su proteste u Srbiji pokrenuli korupcija i uočen nedostatak odgovornosti.

„Proteklih 11 meseci građani Srbije pod vođstvom studenata protestuju širom Srbije po gradovima i selima i traže odgovornost za tragediju. Korupcija i uočen nedostatak odgovornosti su dva glavna okidača protesta. Takođe, motivi za nezadovoljstvo naroda su prvenstveno nedostatak demokratije, zarobljeni mediji i nekažnjivost političara“, rekla je Kos.

Komesarka Kos je takođe navela da su zabeleženi i slučajevi nasilja prema studentima, mirnim demonstrantima i novinarima, i da postoje slučajevi u kojima se sumnja da je policija primenila prekomernu silu.

Ona je dodala da EU očekuje prioritetnu istragu o tim slučajevima, da postupanje policije bude srazmerno i da ona poštuje osnovna prava.

Komesarki Kos se u oceni stanja u Srbiji pridružio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.

On je naveo da pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu pokazuje da su korupcija i netransparentnost ključni strukturni problemi u Srbiji.

„Ova nesreća reflektira neke od ključnih strukturnih problema u Srbiji – netransparentnu uključenost stranih aktera u projekat, izostanak kontrola koje bi omogućile korišćenje objekta jer sigurnosni standardi nisu ispoštovani, ometanje istrage i nezavisnosti pravosuđa nakon tragedije, te represiju prema građanima koji žele odgovornost i promene“, rekao je Picula.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com