Kos na samitu u Tirani: Neophodna ekonomska konvergencija između EU i Zapadnog Balkana

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Tirani da je neophodno postizanje ekonomske konvergencije između Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana i da naredne dve godine treba iskoristiti za uspešno sprovođenje Plana rasta i pripremu terena za punopravno članstvo.

Na samitu „Naš put ka EU – Plan rasta“, na kojem je učestvovala sa premijerima zapadnobalkanske šestorke, Kos je rekla da regionalno jedinstveno tržište podstiče privrede članica za 10 odsto, a da nedovoljan napredak ugrožava pristup jedinstvenom tržištu EU, prenela je albanska novinska agencija ATA.

„Reforme o kojima smo se dogovorili nisu ni na koji način jednostavne. Ipak, one omogućavaju ubrzanje pregovora o pristupanju EU i pripremaju vaše ekonomije za učešće u jedinstvenom tržištu od 450 miliona građana. One nude mogućnosti i obezbeđuju ravnopravan tretman sa državama članicama EU u okviru politika EU, dok istovremeno signaliziraju postojećim članicama da su vaše zemlje spremne za dublju integraciju“, kazala je Kos.

Evropska komesarka je navela da što su zemlje bliže članstvu u EU, biće više investicija.

„Neophodno je postići opipljivu ekonomsku konvergenciju sa državama članicama EU. Iskustvo pokazuje da što dalje napredujete ka EU, to je veće interesovanje stranih investitora i evropskih medija za vaše zemlje, a nadam se da će i njihovi građani biti podjednako zainteresovani“, rekla je Kos.

Naredne dve godine, dodala je, treba u potpunosti iskoristiti kako bi Plan rasta bio istinski uspešan, postavljajući temelje za napredak zemalja Zapadnog Balkana ka punopravnom i pravednom članstvu u EU.

Kos je kazala i da dva partnera EU iz zapadnobalkanske šestorke još nisu počela da sprovode reforme iz Plana rasta, a da su dve zemlje koje su najviše napredovale sprovele 50 odsto reformi.

Premijer Albanije Edi Rama je rekao da Zapadni Balkan više nije mesto neizvesnosti i nestabilnosti nego novih mogućnosti i da zemlje regiona ne traže usluge, nego daju rezultate i vrednosti.

„Ne molimo se za pridruživanje EU i ne prosimo milostinju. Svakog dana sve više dokazujemo da smo spremni. Ne samo pričamo, već dajemo rezultate“, kazao je Rama.

Naveo je da je konvergencija između EU i Zapadnog Balkana neophodna za jačanje celog kontinenta i dodao da ako Zapadni Balkan stagnira, onda Evropa postaje slabija.

„Ne postoji opcija za jaču Evropu sa slabim balkanskim regionom u središtu nje“, rekao je Rama.

On je kazao i da će sa više investicija i ekonomskim rastom u zemljama regiona biti manje emigracija, a da će Evropa postati odredište za saradnju, a ne put za bekstvo.

„Reformama i investicijama potvrđujemo da Zapadni Balkan nije slaba tačka Evrope, nego evropska prilika. Ovde imamo novo tržište, kvalifikovanu radnu snagu i strateške lokacije. Naš region će rasti sa Evropom, a ne na njen račun“, naveo je Rama.

Srbiju je na samitu predstavljao premijer Đuro Macut, a u delegaciji su bili i ministri evropskih integracija i trgovine, Nemanja Starović i Jagoda Lazarević.

Cilj samita je bio jačanje ekonomske i političke saradnje Zapadnog Balkana i EU kako bi se stvorili uslovi za dublju regionalnu integraciju.

(Beta)

