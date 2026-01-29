Kos pozvala Skupštinu Srbije da što pre uskladi novousvojene pravosudne zakone sa EU standardima

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala je danas Skupštinu Srbije da što pre revidira upravo usvojene pravosudne zakone i dovede ih u saglasnost sa evropskim standardima.

„Mi zaista pozivamo parlament Srbije da revidira te zakone što pre i uskladi pravosudne zakone sa evropskim standardima“, rekla je Kos po dolasku na sastanak ministara spoljnih poslova EU u Briselu.

Ona je naglasila da EU i dalje „zaista želi“ da Srbija postane njen deo.

„Ja neću prestati da radim na tome“, rekla je Kos.

Evropska komesarka za proširenje ponovila je jučerašnju izjavu na mreži Iks posle usvajanja seta pravosudnih zakona u Skupštini Srbije, da je to „ozbiljno nazadovanje“ zato što su amandmani usvojeni na vrlo „ishitren i netransparentan način bez ikakvih konsultacija“.

„Intersantno je da se vidi da postoji nova dinamika u procesu proširenja. Albanija i Crna Gora zaista brzo napreduju ka članstvu, a Srbija ide u drugom pravcu, tako da zaista ne shvatam zašto se ovo dešava, i to je nešto što mi ne želimo da vidimo“, rekla je Kos.

Ona je ukazala da se od zemlje kandidata za evropsku integraciju što Srbija jeste očekuje da ta zemlja deluje evropski.

Skupština Srbije usvojila je juče set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, a svi amandmani koje je predložila opozicija su odbijeni.

Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je prethodno da je većina amandmana na izmene i dopune pet pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik vladajuće SNS Uglješa Mrdić, u skladu sa Ustavom Srbije i pravnim sistemom.

Tokom višednevne rasprave poslanici vlasti branili su izmene i dopune pravosudnih zakona tvrdeći da će doprineti efikasnosti i pravičnosti.Predstavnici opozicionih stranaka tvrdili su da je suština izmena da vlast ostvari veću kontrolu nad pravosuđem i smanji objektivnost u funkcionisanju javnih tužilaštava

(Beta)

