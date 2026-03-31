Kos: Pozvati na odgovornost počinioce nasilja na izborima u Srbiji

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je danas objavila da su posmatrači Saveta Evrope u nedelju na lokalnim izborima u Srbiji utvrdili neprihvatljive nepravilnosti pri glasanju, pretnje i nasilje.
„Pozivamo nadležne nacionalne organe da obezbede brzu i transparentnu istragu prijavljenih incidenata i da počinioce pozovu na odgovornost“, napisala je Kos na platformi Iks (X).
Ukazala je da su „slobodni i pošteni izbori fundamentalni u demokratijama, posebno za zemlje kandidate za EU poput Srbije“.
(Beta)
