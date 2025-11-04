Kos: Srbija mora da ostvari kredibilne reforme na evropskom putu

Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos danas je saopštila da Srbija mora da ostvari kredibilne reforme na putu u EU, pre svega na polju osnovnih principa.

Ona je na redovnom zasedanju Odbora Evropskog parlamenta za spoljne odnose, predstavljajući izveštaj o „Paketu proširenja za 2025. godinu“, rekla da se stvarni korak sprovođenja reformi u Srbiji „značajno usporio“.

„Vlasti u Srbiji i dalje govore da je članstvo zemlje u EU njihov strateški cilj, ali se realni korak implementacije reformi značajno usporio. Iako primećujemo neke skorašnje pozitivne pomake, Srbija mora da ostvari kredibilne reforme u širokom spektru, najpre u oblasti osnovnih principa“, rekla je Kos.

Ona je izjavila da EU od Srbije očekuje da „savlada zastoj u pravosuđu i osnovnih prava“ i „hitno preokrene nazadovanje u slobodi govora, akademskim slobodama i da obezbedi napredak u okviru izbora“, i da to „traže i građani Srbije“.

Komesarka Kos je rekla da Srbija mora da „proaktivnije i objektivnije“ komunicira o procesu pridruživanja EU, i da izbegava retoriku protiv EU i protiv članova Evropskog parlamenta.

Ona je navela da EU mora da vidi da se Srbija snažnije uskladila sa evropskom zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, i dodala da su sve zemlje kandidati sa Zapadnog Balkana usklađene 100 odsto, a slede ih Ukrajina sa 99 odsto i Moldavija sa 98 odsto.

Kos je rekla da je Srbija sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU usklađena 62 odsto.

Ona je dodala da je ove godine na putu ka EU najviše napredovala Crna Gora, i da je ona najspreminija za članstvo, a sledi je Albanija, koja je otvorila četiri klastera u pregovorima.

Kos je rekla da su te dve zemlje, kao i Moldavija i Ukrajina, svoje ambicije u procesu pridruživanja potkrepile konkretnim postupcima.

(Beta)

