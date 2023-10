Košar: EU od Srbije očekuje da ustanovi istinu oko događaja u Banjskoj i kazni odgovorne

Ambasador Francuske u Srbije Pjer Košar izjavio je danas da se u Evropskoj uniji ne govori o sankcijama oko događaja u Banjskoj, ali da se od Srbije očekuje da učini šta je potrebno, a to je da ustanovi istinu oko toga šta se desilo i da izvede odgovorne za ta dešavanja pred pravdu.

„Sada je takva situacija, nismo još na sankcijama niti bio kakvim posledicama zbog nekih hipotetičkih elemenata. Ono što očekujemo od Srbije je da uradi upravo to, da ustanovi istinu i da izvede odgovorne za ta dešavanja pred pravdu“, rekao je Košar u razgovoru za Juronjuz Srbija.

On je rekao da je sigurno da su dešavanja u Banjskoj u Evropi protumačena kao težak udarac za cilj normalizacije, da je pribegavanje nasilju sa teškim naoružanjem neprihvatljivo.

Po njegovim rečima u tom kontekstu nije iznenađenje da neke članice EU kažu da neko treba da snosi posledice, a to se pre svega odnosi na to da se ustanovi činjenično stanje i kazne odgovorni za to što se desilo.

Ambasador je rekao da je cilj svih evropskih zemalja da se rasvetle ta dešavanja uBanjskoj i da je to važno za dalji put napred, i to će odrediti reakcija EU.

„Ako se rasvetle ti događaji ako odgovorni budu izvedeni pred pravdu onda ćemo moći da radimo na osnovu jednog poverenja. Ako nastavimo da idemo u pravcu normalizacije, eto za sada je to prioritet sa francuske tačke gledišta ali uveren sam da je tako sa svim državama Evropske unije“, rekao je on.

Reagujući na opasku novinara o tome da postoji zamor od EU u javnom mnjenju Srbije, ambasador je rekao da je potrebno biti svestan da postoji prilika koja se mora zgrabiti da bi se ubrzali koraci ka Evropskoj uniji i da je trenutak da se uradi sve što je potrebno da bi se ta prilika iskoristila.

Ponovio je da je potrebno ne dozvoliti da neka oružana akcija kao ona što se dogodila u Banjskoj ostane nekažnjena.

„To je najmanje minimum kada želite da uđete u jednu uniju zemalja koje su zasnovale svoje odnose na dijalogu i na mirnom rešavanju sporova, a ne na upotrebi oružane sile. To je preduslov koji se mora ispuniti, to je jasno, kako bi se ušlo u evropsku porodicu“, rekao je Košar.

Ambasador je naglasio da je danas proširenje u srži preokupacija zemalja EU iz geostrateških razloga i da su ti razlozi važni i za evropske zemlje i za zemlje kandidate.

„Naš je interes da budemo zajedno da bismo branili naše interese i naše vrednosti, u današnjem geostrateškom trenutku sa agresijom Rusije na Ukrajinu moramo da budemo zajendo i to je važno ako želimo da budemo efikasni i budemo u stanju zajedno da branimo naše vrednosti“, rekao je on.

Dodao je da je to potvrda da postoji volja zemalja članica, a posebno Francuske, da Zapadni Balkan bude u EU, i to najbrže moguće.

Rekao je da reforme Unije i proširenje nisu dva odvojena procesa nego treba da idu paralelno jedan sa drugim.

Ambasador je podsetio da Srbija već dobija veliku podršku od EU, 300-400 miliona evra pomoći, a uz to ima pristupne programe istraživanja, Erazmus plus, što je već „ilustracija spremnosti u Evropi da isprati Srbiju u pravcu članstva“.

Košar je rekao da je teško govoriti o datumima ali da ako Srbija sebi postavi cilj ulaska pre 2030. godine, da će Francuska učiniti sve da joj pomogne da to ostvari u smislu reformi i podrške.

„Evropska volja je jasna, nažalost ponekad u Srbiji postoji neka tendencija da se ne veruje u iskrenost tog evropskog opredeljenja, ja želim da se veruje u iskrenost toga i iskrenost Francuske“, rekao je Košar.

(Beta)

