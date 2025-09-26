Košarac: Bez RS nema evropskog puta BiH, Sarajevo ne može ni o čemu odlučivati bez Banjaluke

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (BiH) Staša Košarac (SNSD) izjavio je da bez saglasnosti Republike Srpske (RS) nema evropskog BiH, dodavši da Savet ministara može odlučivati o Reformskoj agendi tek onda kada Vlada RS da saglasnost za taj dokument.

„To je naša politika i više je nego jasna. Da li to ne odgovara nekome u Federaciji BiH, nije naš problem. Činjenica je da Sarajevo ne može odlučivati ni o čemu bez saglasnosti Banjaluke“, rekao je Košarac, preneli su sarajevski mediji.

Košarac je potom izneo niz optužbi na račun evropske komesarke za proširenje Martu Kos, koja je pre nedavno boravila u trodnevnoj poseti BiH i istakla snažnu podršku evropskom putu zemlje i pozvala domaće političare da počnu raditi svoj posao.

„Onima koji dođu iz EU, poput Marte Kos, koja je pokušala da minimizira institucije Republike Srpske, ovo je vrlo jasna poruka, da bez stava Vlade RS nema odlučivanja na nivou BiH“, istakao je on.

Na jučerašnjoj vanrednoj sednici Saveta ministara BiH Košarac i ministar finansija i trezora Srđan Amidžić (SNSD) blokirali su usvajanje Reformske agende, jer nisu želeli da glasaju o tom dokumentu, koji BiH u Brisel mora dostaviti do kraja septembra, inače će ostati bez dodatnih 108 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Prethodno je BiH ostala bez prve tranše sredstva iz Plana rasta od 108 miliona evra, jer su ministri iz SNSD-a blokirali usvajanje Reformske agende zbog sankcije koje je Slovenija uvela lideru vladajuće koalicije u RS Miloradu Dodiku.

(Beta)

