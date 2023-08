Košarkaši Srbije u prvom šeširu u žrebu za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2025.

Muška košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se u prvom šeširu na žrebu za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2025. godine.

Kako je danas objavila Međunarodna košarkaška federacija FIBA Evropa, 32 reprezentacije biće podeljene u osam grupa, a žreb će biti obavljen u utorak od 11.30 u Minhenu.

Osim Srbije u prvom šeširu su Španija, Francuska i Slovenija, a u drugom su Litvanija, Grčka, Italija i Nemačka.

Treći šešir čine Češka, Poljska, Turska i Crna Gora, četvrti Finska, Hrvatska, Ukrajina i Letonija, a peti Belgija, Gruzija, Izrael i Bosna i Hercegovina.

U šestom šeširu su Mađarska, Estonija, Holandija i Bugarska, u sedmom su Velika Britanija, Island, Švedska i Severna Makedonija, a u osmom šeširu su Portugal, Danska, Slovačka i Kipar.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo biće igrane u tri prozora, od 19. do 27. februara 2024. godine, od 18. do 26. novembra i od 17. do 25. februara 2025. godine.

Po tri najbolje ekipe iz svake grupe plasiraće se na Evropsko prvenstvo, a u grupama u kojima se nalaze domaćini, Kipar, Finska, Poljska i Letonija, plasman na Evropsko prvenstvo izboriće selekcije organizatora i dve najbolje plasirane ekipe.

Evropsko prvenstvo održaće se od 27. avgusta do 14. septembra 2025. godine.

(Beta)

