Kosovo, Albanija i Hrvatska rade na primeni deklaracije o odbrambenoj saradnji

Kosovo, Albanija i Hrvatska rade na sprovođenju saradnje u oblasti odbrane dogovorene potpisivanjem zajedničke deklaracije 18. marta u Tirani.

Ministarstva odbrane Kosova, Albanije i Hrvatske potvrdila su za Radio Slobodna Evropa da stručne grupe rade na planu sprovođenja deklaracije.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Kosova Ejup Maćedonci izjavio je da je 18. jula u Tirani održan sastanak implementacione grupe „radi razrade plana na operativnom nivou“.

Ministarstvo odbrane Albanije, koje je bilo domaćin ceremonije potpisivanja sporazuma, saopštilo je da će u septembru ove godine ministarstvima Albanije, Kosova i Hrvatske biti predstavljen vodič koji je u završnoj fazi izrade, radi odobrenja.

Ministri odbrane Hrvatske, Albanije i Kosova potpisali su 18. marta u Tirani Deklaraciju kojom se osnažuje trilateralna saradnja i kojom se ističe važnost zajedničkih odgovora na bezbednosne izazove, hibridne pretnje i druge rizike koji bi mogli ugroziti regionalnu stabilnost.

U kontekstu prve obaveze, odbrambenih kapaciteta, prema rečima Maćedoncija, cilj je da se izvrši jedinstvena narudžbina, umesto tri odvojene narudžbine od strane svake države.

„Na primer, sistem (naoružanja) koji tri države žele da kupe od SAD, naručimo kao jednu kupovinu, koristeći zakonodavstvo svake zemlje, ali da količina i rok isporuke budu zajednički. Jer kada se od SAD kupuje veća količina, cena je niža, a isporuka brža“, rekao je Maćedonci za RSE.

Ove nabavke predviđene su da se finansiraju iz nacionalnih budžeta svake države.

Maćedonci očekuje da će partnerske države u ovom sporazumu pomoći Kosovu na putu ka evroatlantskim integracijama, posebno u vezi sa članstvom Kosova u NATO programu Partnerstvo za mir.

(Beta)

