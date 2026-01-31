Kosovo: CIK nije proglasio izborne rezultate Srpske liste

Član Samoopredeljenja u CIK-u Sami Kurteši, pre stavljanja na glasanje proglašenja rezultata, izjavio je da će glasati protiv Srpske liste i njenih kandidata pojedinačno.
Nakon ovih izjava, predsednik CIK-a Krešnik Radonići, rekao je da glasanje treba razdvojiti za Srpsku listu i za Tursku demokratsku partiju Kosova (KDTP), za koju je podneta žalba da nije poštovala rodnu kvotu.
Članovi CIK-a glasali su za proglašenje rezultata za sve ostale političke subjekte, osim za Srpsku listu i KDTP.
Međutim, Radonići je stavio na glasanje i Srpsku listu, koja je dobila samo tri glasa za, dva protiv, dok su ostali bili uzdržani.
„Izvinite, ali ovo nema smisla“, izjavio je Radonići nakon završetka glasanja.
U međuvremenu, za proglašenje rezultata za KDTP glasalo je devet članova CIK-a.
Radonići je saopštio da politički subjekti i kandidati koji nisu zadovoljni proglašenim rezultatima imaju pravo žalbe Izbornom panelu za žalbe i predstavke (IPŽP) u roku od 48 sati.
(Beta)
