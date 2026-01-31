Kosovo: CIK nije proglasio izborne rezultate Srpske liste

U Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) danas je razdvojen proces glasanja za proglašenje izbornih rezultata, nakon što su članovi Pokreta Samoopredeljenje (PS) izjavili da neće glasati za Srpsku listu, dok je član Demokratske partije Kosova saopštio da će biti uzdržan.

Član Samoopredeljenja u CIK-u Sami Kurteši, pre stavljanja na glasanje proglašenja rezultata, izjavio je da će glasati protiv Srpske liste i njenih kandidata pojedinačno.

Nakon ovih izjava, predsednik CIK-a Krešnik Radonići, rekao je da glasanje treba razdvojiti za Srpsku listu i za Tursku demokratsku partiju Kosova (KDTP), za koju je podneta žalba da nije poštovala rodnu kvotu.

Članovi CIK-a glasali su za proglašenje rezultata za sve ostale političke subjekte, osim za Srpsku listu i KDTP.

Međutim, Radonići je stavio na glasanje i Srpsku listu, koja je dobila samo tri glasa za, dva protiv, dok su ostali bili uzdržani.

„Izvinite, ali ovo nema smisla“, izjavio je Radonići nakon završetka glasanja.

U međuvremenu, za proglašenje rezultata za KDTP glasalo je devet članova CIK-a.

Radonići je saopštio da politički subjekti i kandidati koji nisu zadovoljni proglašenim rezultatima imaju pravo žalbe Izbornom panelu za žalbe i predstavke (IPŽP) u roku od 48 sati.

(Beta)

