Kosovo: Godinu dana zatvora za bivšeg funkcionera Klokota zbog uticaja na volju birača 2021. godine

Sud je Mirkoviću izrekao i dodatnu kaznu – zabranu obavljanja funkcije u javnoj upravi ili javnoj službi u trajanju od dve godine, kao i da plati iznos od 300 evra za sudske troškove, za paušalnu sudsku taksu i za Fond za nadoknadu štete žrtvama.
Prema optužnici koju je 14. avgusta 2023. godine podiglo Specijalno tužilaštvo Kosova (STK), on je optužen da je u periodu januar – februar 2021. godine, u svojstvu zamenika gradonačelnika opštine Klokot, upućivao pretnje građanima srpske nacionalnosti, kako bi uticao na njihovu izbornu volju, u periodu pre i tokom opštih prevremenih izbora održanih 14. februara 2021. godine u korist Srpske liste.
Prema optužnici, Mirković je, u svojstvu zamenika gradonačelnika opštine Klokot, takođe obezbedio glasove koristeći iste metode za listu „Ujedinjena Zajednica – Ardijana Hodžić“, preteći građanima gubitkom posla, ili gubitkom prava na socijalna davanja i time utičući i prisiljavajući građane da glasaju na određeni način.
Za to delo kosovskim zakonom je određena kazna zatvora od jedne do pet godina.
(Beta)
