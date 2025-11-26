Kosovo: Godinu dana zatvora za bivšeg funkcionera Klokota zbog uticaja na volju birača 2021. godine

Osnovni sud u Prištini osudio je danas bivšeg zamenika gradonačelnika Klokota, Sašu Mirkovića, na godinu dana zatvora zbog kršenja prava na slobodno opredeljenje birača na parlamentarnim izborima 2021. godine, preneo je portal „Zakletva za pravdu“.

Sud je Mirkoviću izrekao i dodatnu kaznu – zabranu obavljanja funkcije u javnoj upravi ili javnoj službi u trajanju od dve godine, kao i da plati iznos od 300 evra za sudske troškove, za paušalnu sudsku taksu i za Fond za nadoknadu štete žrtvama.

Prema optužnici koju je 14. avgusta 2023. godine podiglo Specijalno tužilaštvo Kosova (STK), on je optužen da je u periodu januar – februar 2021. godine, u svojstvu zamenika gradonačelnika opštine Klokot, upućivao pretnje građanima srpske nacionalnosti, kako bi uticao na njihovu izbornu volju, u periodu pre i tokom opštih prevremenih izbora održanih 14. februara 2021. godine u korist Srpske liste.

Prema optužnici, Mirković je, u svojstvu zamenika gradonačelnika opštine Klokot, takođe obezbedio glasove koristeći iste metode za listu „Ujedinjena Zajednica – Ardijana Hodžić“, preteći građanima gubitkom posla, ili gubitkom prava na socijalna davanja i time utičući i prisiljavajući građane da glasaju na određeni način.

Za to delo kosovskim zakonom je određena kazna zatvora od jedne do pet godina.

(Beta)

