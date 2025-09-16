Kosovo i Metohija nije proglašeno područjem posebne socijalne zaštite, iako je Vučić obećao

Profesor Pravnog fakulteta u Severnoj Mitrovici Dejan Mirović izjavio je danas da je od prihvatanja Francusko-nemačkog plana i Ohridskog sporazuma sever Kosova napustilo oko 20 odsto Srba i da ih je više hiljada ostalo bez radnog mesta.

Komentarišući to što ni posle godinu nije realizovano obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će Kosovo i Metohija zakonom biti proglašeno za područje posebne socijalne zaštite, Mirović je agenciji Beta kazao da je Vučić priznao teritorijalni integritet, suverenitet i granice Kosova.

„Zakon koji je Vučić najavio u septembru prošle godine je u suprotnosti s Francusko-nemačkim planom i Ohridskim sporazumom i zato nije donesen u Skupštini Srbije. Vučić je tim obećanjem samo još jednom obmanuo i prevario srpski narod na Kosovu. Nakon prihvatanja Francusko-nemačkog plana i Ohridskog sporazuma na Kosovu su ubrzano počele da se gase sve institucije, ustanove, službe i privredni subjekti koji su bili u sistemu Republike Srbije“, rekao je profesor.

Mirović je kazao da se za vreme Vučićeve vladavine sa severa Kosova odselilo više Srba nego 1999. godine.

„Vučić je zaslužio da mu kosovski Albanci podignu spomenik u centru Prištine. On je omogućio Aljbinu Kurtiju da preuzme potpunu kontrolu nad severom Kosova, da ugasi skoro sve elemente srpske državnosti, što je rezultiralo velikim iseljavanjem i ostankom bez radnog mesta više hiljada Srba“, ocenio je profesor.

Mirović je naglasio da je socijalni položaj srpske zajednice na Kosovu katastrofalan.

„Vučić je slagao kada je u Skupštini Srbije rekao da se svake godine iz republičkog budžeta za Kosovo izdvaja oko 900 miliona evra. Na Kosovu završavaju papiri, a novac ostaje u centralnoj Srbiji. Vučić je svoj lični interes stavio iznad interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i biće crnim slovima upisan u istoriji Srbije“, istakao je Mirović.

Prema pisanju portala Kossev, Vlada Kosova je zatvorila oko 80 službi koje su funkcionisale u sistemu Republike Srbije.

Glavna urednica Tanja Lazarević, kazala je agenciji Beta da su vlasti u Beogradu i Prištini „združenim snagama“ uspostavili i zaštitili ustavni poredak Kosova na Severu.

„Predsednik je u ‘pravu’. Zaista je učinio Kosovo područjem specijalne socijalne zaštite, i to tako što su Jarinje-Raška, Brnjak-Novi Pazar, Merdare -Kuršumlija, itd. postala područja specijalne socijalne zaštite u kojima Srbi s Kosova idu u redovima po platu, penzije, dokumenta, knjige i lekove. S proteranim institucijama Republike Srbije i poslednjim simbolima srpske države, vlasti u Beogradu i Prištini su združenim snagama uspostavili i zaštitili ustavni poredak Kosova na Severu“, kazala je Lazerević.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je 13. septembra prošle godine da će zbog brutalnog napada na srpsko stanovništvo na KiM, autonomna pokrajina Kosovo i Metohija biti proglašena za područje posebne socijalne zaštite, čime će, kako je rekao, biti zagarantovano pravo na finansijsku podršku za nezaposlene i mnoge druge.

On je izjavio da će za grupu od 5.000 ljudi, koji su nezaposleni, država da izdvoji podršku na mesečnom nivou od 20.000 dinara.

„Ovo su ogromna ulaganja, ovde je reč o desetinama miliona evra, da ne kažem kad se sve sabere, biće i mnogo više od stotinu miliona evra“, rekao je predsednik i najavio i besplatne udžbenike za đake u osnovnim školama.

„Donećemo i nešto što smo nazvali užinski dodatak, za svako dete predškolskog uzrasta, to je negde oko 2.300, u osnovnim školama oko 9.800 i oko 4.700 naše srednjoškolske dece“, rekao je Vučić.

Dodao je da će svi imati oko 5.000 dinara u vidu mesečnog dodatka, što je preko 500 evra na godišnjem nivou.

„Dogovorili smo i građevinski materijal, koji ćemo besplatno da isporučujemo onima koji će da grade svoje privatne stambene objekte, jer Priština ne želi da omogući gradnju naselja“, naveo je predsednik.

Najavio je i novo zapošljavanje 41 lekara, još 59 medicinskog i drugog osoblja.

„Idemo i na povećanje naknade za 109 gerontodomaćica, 50 ličnih pratilaca, što je dodatnih 63 miliona, plus 525.000 dinara“, rekao je Vučić.

Predsednik je nagovestio je i podsticanje razvoja privredne delatnosti, ženskog preduzetništva i porodičnog biznisa, kao i razvoja poljoprivredne delatnosti.

„U narednih 45 dana ćemo doneti zakon kojim ćemo proglasiti Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju za područje posebne socijalne zaštite. Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon kojim će proglasiti Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju za područje posebne socijalne zaštite, čime će biti zagarantovano pravo na finansijsku podršku za nezaposlene“, kazao je Vučić pre godinu dana.

Zakon o proglašenju Kosova i Metohije za područje posebne socijalne zaštite nije donesen, jer je Vlada Srbije nedavno povukla iz procedure nacrt tog zakona.

(Beta)

