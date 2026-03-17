Kosovo: Počelo sprovođenje zakona o strancima i vozilima, policija izrekla 40 upozorenja

Na Kosovu je počela puna primena Zakona o strancima i Zakona o vozilima, koji donose nova pravila za boravak stranih državljana i korišćenje vozila sa stranim tablicama u zemlji.

U međuvremenu, u Severnoj Mitrovici, policija Kosova je već izrekla 40 upozorenja osobama koje zanemaruju ove zakone.

„Izdali smo jednu kaznu i 40 upozorenja. Više nema vožnje vozila sa stranim tablicama za državljane Kosova, na primer iz Srbije, uz neadekvatna ovlašćenja“, rekao je zamenik direktora kosovske policije za sever, Veton Eljšani za Radio Kosova.

Istovremeno Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Policijom Kosova, pokrenulo je aplikaciju za prijavu adrese za strane državljane koji ulaze u Republiku Kosovo.

Primena novog zakona o strancima i vozilima predstavlja problem za mnoge stanovnike Preševske doline, kazao je za portal gazetablic.com Valjon Arifi iz Preševa, koji godinama živi na Kosovu i ima kosovsko državljanstvo.

„Živimo ovde, uglavnom imamo automobile iz Srbije, sada ja treba da prodam auto jer ovde imam pravo na tri meseca, a zatim auto treba da stoji tri meseca u Preševu. Jedino rešenje bi bilo da se stanovnicima doline omogući kosovsko državljanstvo kako bi dobili i vozačke dozvole“, rekao je on.

U međuvremenu, iz Odeljenja za državljanstvo, azil i migracije još nema podataka o tome koliko je osoba apliciralo za dozvolu boravka. Zakon o strancima reguliše tri načina boravka na Kosovu, rekao je za Radio Kosovo direktor pravnog odeljenja u MUP-u, Ćendrim Bitići.

„Prvi način je kratkoročni boravak koji traje 90 dana u okviru 180 dana, gde svaki stranac može doći na Kosovo, sa vizom ili bez vize, u turističke svrhe ili u posetu, ali bez prava na rad. Drugi način boravka je kada stranac dobija privremenu boravišnu dozvolu, a jedan od načina za dobijanje je dozvola boravka u svrhu zapošljavanja. Treći način je da stranci koji su duže vreme boravili sa privremenom dozvolom mogu dobiti stalni boravak u Republici Kosovo“, rekao je Bitići.

Kada je u pitanju Zakon o vozilima, prema Bitićiju, zakon predviđa da svi državljani Kosova koji žive van njegove teritorije i poseduju vozilo registrovano u stranoj državi imaju pravo da se kreću po Kosovu do tri meseca.

„Međutim, to ih ne sprečava da se nakon izlaska sa teritorije Kosova ponovo vrate. Ograničenje važi za neprekidan period od tri meseca, ali ne ograničava one koji češće dolaze da ponovo uđu sa tim vozilom na teritoriju Kosova“, rekao je Bitići.

Premijer Kosova Aljbin Kurti je 14. marta izjavio da će ceo proces primene Zakona o strancima i Zakona o vozilima biti sproveden u bliskoj koordinaciji sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, ali i u stalnoj koordinaciji sa lokalnim Srbima.

Posle sastanka sa Sorensenom, Kurti je u obraćanju medijima rekao da „nijedan građanin ne treba da strahuje od Zakona o strancima. Uzećemo spiskove akademskog i zdravstvenog osoblja kako bismo im izdali dozvole“.

„Krajnji cilj inkorporacije nije smanjenje bilo kog prava, već njihovo jačanje. Shodno tome, nijedan građanin Kosovo nema ni najmanji razlog da strahuje od ove inkorporacije, već treba da se raduje benefitima koji proizilaze iz celog ovog procesa“, rekao je on.

Naveo je da je za Kosovo važno da tokom legalizacije srpski građani veruju u koristi koje proizilaze iz ovog procesa, kao i u obaveze koje proizlaze iz Briselskih sporazuma i pravnog okvira Kosova.

(Beta)

