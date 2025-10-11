Kosovo: Policija, tužilaštvo i sudovi spremni za obezbeđivanje izbora

Kosovska policija, Državno tužilaštvo i Sudski savet Kosova imaju konkretne operacione planove za obezbeđivanje reda i zakonitosti na lokalnim izborima, koji se sutra održavaju na Kosovu, navodi se u saopštenju.

Na sastancima predstavnika policije, tužilaštva, Sudskog saveta, Centralne izborne komisije, Izbornog panela za žalbe i predstavke su dogovorene konkretne mere i radnje koje će se preduzeti kako bi se obezbedilo da se izbori održe nesmetano, kao i o zajedničkom usklađivanju i koordinaciji aktivnosti predviđenih sporazumima o saradnji između nadležnih domaćih institucija.

„Između ostalog, deo diskusije odnosio se na stvaranje mirne i sigurne atmosfere, kako bi svim građanima bilo omogućeno slobodno ostvarivanje prava glasa, kao i na iniciranje i procesuiranje svakog krivičnog dela protiv prava glasača, te preduzimanje svih proceduralnih i krivičnih mera protiv svakoga ko se suprotstavi zakonima koji regulišu i sankcionišu nezakonite radnje protiv slobodnih i demokratskih izbora,“, navodi se u saopštenju policije.

Iz kancelarije Glavnog državnog tužioca je saopšteno da su preduzete sve potrebne pripreme kako bi se obezbedila zaštita slobode glasanja i garantovao integritet izbornog procesa.

Prema saopštenju za medije, na ovim izborima biće angažovano oko 100 državnih tužilaca i tužilačkih službenika, koji će dežurati na celokupnoj teritoriji Kosova do završetka izbornog procesa, sa ciljem procesuiranja svake nepravilnosti koja bi mogla da se dogodi tokom ovogodišnjih lokalnih izbora.

„Državno tužilaštvo poziva građane Republike Kosovo, sve političke subjekte, institucije i različite organizacije da prijave nadležnim tužilaštvima svaki slučaj za koji sumnjaju da se glas zloupotrebljava ili manipuliše na bilo koji način i od bilo koga“, navodi se u saopštenju.

Iz Sudskog saveta Kosova je saopšteno da će u svim opštinskim sudovima i odeljenjima sudova na celoj teritoriji Kosova biti dežurnih sudija i administrativnog osoblja, kako bi se odmah reagovalo na eventualne krivična dela ili prekršaje u procesu izbora.

(Beta)

