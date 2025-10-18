Kosovo se integriše u prvu instituciju EU – postaje deo EESK-a

Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESK) postao je prva institucija EU koja je odlučila da prihvati članove sa Kosova, nakon što je pre više od godinu dana primio članove iz svih zemalja kandidata za članstvo u EU.

Ta savetodavna institucija u okviru struktura Evropske unije sada će u svom sastavu imati i predstavnike sa Kosova, koji će biti izabrani kroz proceduru koja je u toku.

U tom Komitetu učestvuju predstavnici civilnog društva, ekonomskih organizacija, sindikata i drugih socijalnih i ekonomskih partnera.

EESK je već objavio poziv za kandidate sa Kosova koji mogu da se prijave do 24. oktobra.

Kada budu izabrani, oni će učestvovati u radu Komiteta ravnopravno sa svim ostalim učesnicima iz zemalja kandidata i zemalja članica, osim što neće imati pravo glasa. Pravo glasa zadržano je isključivo za članove iz država članica EU.

Evropski ekonomski i socijalni komitet pronašao je način da prevaziđe formalnu prepreku i da uključi i Kosovo u tu inicijativu.

„Kosovo nije bilo uključeno u pilot fazu ovog projekta zbog svog statusa. Međutim, nakon konsultacija sa Evropskom komisijom i drugim relevantnim učesnicima, odlučeno je da se otvori druga faza ove inicijative i za Kosovo, kao potencijalnog kandidata za članstvo. Poziv za iskazivanje interesa od strane kandidata sada je otvoren do 24. oktobra 2025. i kada se procedura izbora završi, kandidati iz proširenja sa Kosova imaće isti status kao i kandidati iz drugih zemalja proširenja“, naveli su iz te institucije u odgovoru za koha.net.

Na poziv se mogu prijaviti kandidati iz organizacija civilnog društva, sindikata i svi ekonomski i socijalni partneri.

Članovi Komiteta koji dolaze iz zemalja kandidata aktivno učestvuju u radu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, ravnopravno sa kolegama iz zemalja EU, ali bez prava glasa.

U taj Komitet su 2024. godine primljeni članovi iz devet zemalja kandidata, Albanije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Crne Gore, Severne Makedonije, Moldavije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Sve te zemlje sem Kosova formalno imaju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

(Beta)

