Kosovo: Vučić o Kurtijevim zahtevima Makronu u Parizu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu da će se premijer Kosova Aljbin Kurti sutra u Parizu sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i izneti dva zahteva, od kojih je jedan "veoma opasan", pozvavši svetske zvaničnike "da se ne igraju sa tim".

Vučić je večeras na televiziji Prva rekao da će Kurti od Makrona tražiti da NATO napusti kopnenu zonu bezbednosti na severu Kosova i da Francuska to podrži da bi Priština „mogla da dovede takozvane Kosovske snage bezbednosti u kopnenu zonu bezbednosti“, što je opisao kao „veoma opasan“ zahtev.

„Nadam se da nikome u NATO-u ne pada na pamet da takav zahtev podrži, siguran sam da mom prijatelju Makronu neće pasti na pamet da to podrži. To bi bio direktan napad na mir, na naše stanovništvo, na celu Srbiju i gotovo sam siguran da se to neće dogoditi“, kazao je Vučić.

Vučić je naveo da će Kurti od Makrona tražiti i da Francuzi uslove Srbiju kako će da koristi svoje oružje, odnosno da ono nikada ne sme da bude korišćeno protiv Albanaca.

Predsednik Srbije je rekao da vlast u Beogradu „ima ljude u Kurtijevom okruženju“ i da je dobila njegovu agendu za razgovor sa Makronom.

„Ne razumem šta će to francuskom predsedniku, ali on je predsednik velike države, a ja male, sve najbolje mu želim. Kurti (za razgovor sa Makronom) ima četiri teme i dva zahteva. Ne znam kakva je Makronova agenda“, dodao je Vučić.

Vučić je rekao i da je video da je francuska partija Modem, koja je Makronov koalicioni partner, organizovala skup u Parizu sa predstavnicima opozicionih partija i nevladinih organizacija iz Srbije, i da su okupili „sve što su mogli“ protiv njega.

On je kazao da država „nije igračka“ i da je dovoljno snažna vojska neophodna da bi mogla svakoga da odvrati.

„Morate uvek da čuvate mir i ja sam obećao našim građanima, posebno majkama, suprugama, sestrama i bakama da im niko neće vraćati decu u kovčezima i ja ću se tog obećanja držati. Ali molim sve svetske zvaničnike da se ne igraju sa Kurtijevim zahtevima i molim ih da KFOR nastavi sa svojom ulogom, kojom smo zadovoljni“, rekao je Vučić.

Naveo je da će Beograd „nastaviti da neguje dobre odnose“ sa misijom KFOR, predvođenom NATO-om, i dodao da je to „od izuzetnog značaja za očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu“.

(Beta)

