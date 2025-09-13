Kosovo: Zvanično počela predizborna kampanja za lokalne izbore

Danas je zvanično počela predizborna kampanja za lokalne izbore koji se održavaju na Kosovu 12. oktobra.

Političke stranke i drugi subjekti koji učestvuju na izborima tokom narednih 30 dana moći će da predstave svoje programe.

Istraživači i posmatrači izbornog procesa iz organizacija civilnog društva zatražili su od kandidata za predsednike opština i za opštinske skupštine da „vode fer trku“.

Očekivanja su da će, kao i uvek do sada, kampanja za lokalne izbore proteći mirno, za razliku od kampanje za opšte izbore, tokom koje su kandidati međusobno vređali.

Posmatrači navode da tokom kampanje ne bi trebalo da bude govora mržnje, napada na novinare ili nezavisne ustavne organe u zemlji i da se kampanja usredsredi na ono što su programi stranaka i kandidata za gradonačelnike u tim opštinama.

Iako je izborna kampanja zvanično počela danas, pokret Samoopredeljenje organizovao je skup u petak.

Očekivanja su, da će od 38 opština na Kosovu u najmanje 22 biti organizovan drugi krug izbora za gradonačelnike.

Na lokalnim izborima 12. oktobra, pravo glasa imaće više od 2.069.000 ljudi, a od toga 2.025.105 će glasati unutar Kosova, dok će 43.993 glasati putem pošte.

Izborni proces će biti organizovan u 938 glasačkih centara na ukupno 2.625 biračkih mesta

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com