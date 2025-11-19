Kosovski institut pravde: Današnja vanredna sednica Skupštine ugrožava ustavni i pravni poredak

Kosovski instituti pravde (KIP) ocenio je danas da deveti saziv Skupštine Kosova beleži najviši nivo ustavnih nepravilnosti, proceduralnih odstupanja i parlamentarnih neregularnosti u istoriji Kosova.

Taj institut je saopštio da je sednica koju su sazvali poslanici Samoopredeljenja (PS) za danas u 11 časova, na kojoj je između ostalog predviđeno prvo razmatranje nacrta budžeta za 2026. godinu i pitanje finansiranja RTK-a, u suprotnosti sa Ustavom.

„Danas, pre sednice za izbor Vlade, sazvana je još jedna vanredna sednica sa nekoliko tačaka dnevnog reda, koje su sprovedene u potpunoj suprotnosti sa Ustavom, parlamentarnom praksom, Zakonom o Vladi, Zakonom o međunarodnim sporazumima, Zakonom o zakonodavnim inicijativama i Poslovnikom Skupštine Republike Kosovo“, dodali su.

Institut je naveo da pokušaj formiranja parlamentarnih odbora pre formiranja Vlade ozbiljno ugrožava vrednosti parlamentarne demokratije i narušava ustavni i pravni poredak Kosova, naglašavajući da se odbori formiraju tek nakon što Skupština izabere Vladu.

„Pokušaj formiranja parlamentarnih odbora bez formirane vlade ozbiljno ugrožava vrednosti parlamentarne demokratije i uništava ustavni i pravni poredak Republike Kosovo. Ovaj pristup aktuelnog predsednika Skupštine je u suprotnosti sa Poslovnikom, primenljivim zakonima na Kosovu i dosadašnjom parlamentarnom praksom“, dodaje se u saopštenju

Prema obaveznoj proceduri, kako je naveo KIP, Kolegijum (Predsedništvo Skupštine) najpre treba da odredi strukturu odbora, da primi predloge od poslaničkih grupa, sastavi konačni dokument, i tek onda ga uputi na usvajanje na plenarnoj sednici.

„Sadašnji postupak je zaobišao ovaj proces i sproveden je arbitrarno“, konstatuje se u saopštenju.

Istakli su da se parlamentarni odbori formiraju samo nakon što Skupština izglasa Vladu, kako bi se znale političke ravnoteže i podela pozicije-opozicije.

To važi i za posebne odbore, dva najvažnija nadzorna odbora – Odbor za nadzor Kosovske obaveštajne službe i Odbor za nadzor javnih finansija – prema zakonu, Poslovniku i praksi pripadaju opoziciji, navodi se u saopštenju i dodaje da u toj „politički nejasnoj fazi“ još uvek nije poznato kojoj stranci pripada opozicioni status, što čini nemogućim zakonito formiranje tih odbora.

Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i NISMA su najavile da neće prisustvovati sednici zakazanoj u 11 časova, dok će biti prisutni na sednici u 14 kada je na dnevnom redu izbor premijera, ali su naglasili da neće glasati za mandatara Gljauka Konjufcu.

Za formiranje Vlade, prema KIP-u, jedino realno rešenje postizanje političkog dogovora između partija, zbog čega su pozvali sve političke subjekte, posebno Samoopredeljenje, da mandatar za formiranje Vlade Gljauk Konjufca, pre današnje sednice u 14 časova, hitno sazove sastanak sa liderima svih parlamentarnih partija.

„Cilj ovog sastanka treba da bude postizanje dogovora o formiranju tehničke Vlade, koja bi omogućila rešavanje hitnih pitanja državne administracije: usvajanje budžetskih raspodela za 2026. godinu, budžeta za RTK, alokaciju budžeta za opštine Priština, Gnjilane i Zubin Potok, kao i rešavanje svih drugih neregulisanih pitanja koja zahtevaju punu institucionalnu funkcionalnost“, navodi se u saopštenju.

Prema oceni tog instituta, samo politički dogovor i formiranje tehničke Vlade mogu vratiti proceduralnu pravilnost, legitimitet institucija i poštovanje Ustava Kosova.

„Ukoliko se ovaj korak ne preduzme, nastavak sadašnjih devijacija prouzrokovaće nepopravljivu štetu ustavnom poretku zemlje, funkcionisanju parlamentarne demokratije i vladavini prava“, saopštio je KIP.

(Beta)

