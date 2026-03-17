Kosovu ukinute sankcije Evropske unije

U debati u Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta o izveštaju za Kosovo, predstavnik Evropske komisije potvrdio je da su sada oslobođena sva finansijska sredstva koja su bila blokirana zbog mera (sankcija) prema Kosovu.

Govoreći u ime Evropske komisije, Jiri Plecity iz Direktorata za proširenje potvrdio je da su finansijske mere prema Kosovu ukinute.

„Mogu da potvrdim da smo od maja prošle godine započeli postepeno ukidanje mera, dok je u decembru 2025. godine predsednica Komisije Ursula von der Leyen najavila ukidanje dodatnih mera. Mogu da potvrdim da je Komisija sada oslobodila sva sredstva finansijske pomoći, fondove za Kosovo“, rekao je on.

Tokom debate, izvestilac za Kosovo Ruiho Terras oštro je kritikovao ove mere rekavši da su one imale velike posledice za građane, civilno društvo i celo društvo na Kosovu.

Koha net: U Evropskom parlamentu podrška Kosovu, uz primedbe na političke blokade

Puna podrška strateškom opredeljenju Kosova za evroatlantske integracije, posebna podrška i za ustupke neposredno pre stupanja na snagu Zakona o strancima, ali i zabrinutost zbog izgubljenog vremena usled političkih nejasnoća bile su glavne poruke koje su se čule u utorak ujutru tokom debate o Kosovu u Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta.

Kako izveštava koha.net debata je vođena na osnovu izveštaja koji je predstavio Riho Terras, izvestilac za Kosovo.

Naglasio je dobar izborni proces, ali se fokusirao i na političku blokadu koja je u velikoj meri omela potrebne reforme na Kosovu.

Govoreći o negativnim aspektima, izvestilac Terras je posebno istakao pogoršanje slobode medija na Kosovu, kao i nedostatak transparentnosti vlasništva nad medijima.

Takođe nije propustio da pomene sankcije EU prema Kosovu, rekavši da su ostavile teške posledice.

„Nijedan sastanak nije prošao bez pominjanja kaznenih mera prema Kosovu, one su ublažene, ali treba odmah da budu ukinute, jer nemaju smisla“, rekao je on.

Dodao je da su ove mere pogodile građane, civilni sektor i društvo Kosova u celini.

I tokom ove rasprave Terras je pozvao pet zemalja EU koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova da to učine.

Tokom debate je rečeno da Kosovo ima mnogo dobrih primera demokratije i da može biti pouka drugima u regionu kako se organizuju izbori, ali da politička elita treba da pokaže veću odgovornost kako bi prevazišla nesuglasice.

Šef delegacije za Kosovo Davor Ivo Stier zatražio je da se Kosovu dodeli status kandidata.

„Kosovo je pre nekoliko dana obeležilo 18. godišnjicu nezavisnosti. Došlo je vreme da EU dodeli Kosovu status zemlje kandidata“, rekao je ovaj hrvatski poslanik, naglašavajući da je, na zahtev same Srbije, Međunarodni sud pravde utvrdio da nezavisnost Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Takođe je rekao da se Srbija kroz sporazume iz dijaloga saglasila da ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.

„Dok su izazovi Kosova u velikoj meri van njega, glavni izazov je unutar njega. To je nemogućnost političara da prevaziđu nesuglasice“, rekao je on.

Predstavnica Evropske službe za spoljne poslove Anne Kempainen pozdravila je saglasnost o sprovođenju Zakona o strancima, nazivajući to prvim korakom ka integraciji, institucija koje podržava Srbija, u strukture u okviru pravnog sistema Kosova.

„Podržavamo integraciju Kosova u EU, ali i Kosovo mora da obavi svoj deo posla u ispunjavanju kriterijuma“, rekla je ona.

Takođe je pozdravila dobrovoljno usklađivanje Kosova sa EU u spoljnoj politici.

U samom tekstu izveštaja, politička kriza iz prošle godine, kao i nejasnoće koje su se vratile nakon neuspeha izbora predsednika, predstavljaju glavne poruke.

U nacrtu ovog izveštaja pozdravlja se formiranje Skupštine i stvaranje nove Vlade na Kosovu nakon izbora od 28. decembra, ali se istovremeno izražava žaljenje zbog neuspeha Skupštine da izabere novog predsednika u ustavnom roku, čime je zemlja, kako je ocenjeno gurnuta ka novim izborima.

(Beta)

